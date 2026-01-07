تطور جديد.. تريزيجيه يعود للتدريبات قبل مواجهة كوت ديفوار

بدأ محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الأول تدريباته التأهيلية للتخلص من الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة بنين الماضية في أمم أفريقيا.

كان الدكتور محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أكد أن الأشعة أثبتت إصابة محمود تريزيجيه لاعب الفراعنة، بتمزق في أربطة الكاحل وجار تجهيزه للحاق بمباراة كوت ديفوار.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن تريزيجيه خضع إلي فحص طبي خلال الساعات الماضية للوقوف علي مدي إصابته.

أضاف: حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني اطمأن علي حالة تريزيجيه الصحية بعد دخوله في مرحلة التدريبات التأهيلية.

لفت إلي أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني استقر علي وضع تريزيجيه علي الدكة في مباراة كوت ديفوار يوم السبت المقبل في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.