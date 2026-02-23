ضبط مواطنة تنتحل صفة طبيبة وتدير عيادة للتخسيس والنحافة بالمنوفية| تفاصيل

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في المنوفية، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، من ضبط عيادة وهمية للتخسيس وعلاج السمنة والنحافة المرضية بمدينة منوف.

وتبين أن العيادة تُدار دون ترخيص، وتقوم عليها صيدلانية تُدعى (ش.أ)، منتحلة صفة طبيبة، وتزاول مهنة الطب دون الحصول على ترخيص قانوني.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأدوية والحقن المستخدمة في التخسيس، تبيّن أنها مهربة وغير مسجلة بقطاع الصيدلة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب والصيدلة، بما يُشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين.

تم إبلاغ شرطة النجدة، والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، حيث جرى التحفظ على المتهمة وكافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شارك في تنفيذ الحملة كل من:

د. أحمد حسن

د. فهيم حمدي

د. ماريهان صبري

د. وسام السيد

د. حسن كمال

د. عادل الشهالي

د. محمود القواس

وذلك بالاشتراك مع عضو هيئة الدواء المصرية د. يوسف بركة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذه الحملات تأتي في إطار الدور الرقابي الصارم الذي تقوم به المديرية لحماية صحة المواطنين، والتصدي لكافة صور الانتحال أو الممارسات الطبية غير القانونية، مشددًا على أن أي منشأة طبية تعمل دون ترخيص أو يقدم من خلالها أشخاص غير مؤهلين خدمات علاجية سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.

وأضاف أن الحملات الرقابية على القطاع الطبي الخاص مستمرة بشكل دوري ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن سلامة المرضى خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.