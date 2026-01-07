قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز

حامد حمدان
حامد حمدان
عبدالحكيم أبو علم

أشعلت فترة الانتقالات الشتوية الصراع بين فريقا الأهلي وبيراميدز في كرة القدم المصرية بشكل كبير خاصة بعدما نجح الفريق السماوي في الظفر بالفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجيت.

ولم يكن حامد حمدان هو بداية الصراع الكروي بين الفريقين، ولكن الأمر ظهر بشكل واضح منذ ثلاث سنوات بعدما رسخ نفسه كمنافس دائم مع الزمالك والاهلي على ألقاب البطولات المصرية.


ومع تراجع الزمالك نسبيا في المنافسة بسبب المشاكل الإدارية والمالية، أصبح بيراميدز منافسا شرسا للاهلي نظرا لاستقراره الإداري والمالي بعكس الزمالك، الذي مازال يتواجد في صراع المنافسة على البطولات هذا الموسم.
وحقق الأهلي الفوز في السنوات الثلاث الماضية بالدوري وكأس السوبر المصري حتى أن نجح الفريق السماوي في 30 أغسطس 2024 بحصد لقب كأس مصر وهي البطولة الأولى في تاريخه ليفتح الباب نحو منصات التتويج بفوزه بدوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة ثم السوبر الأفريقي ويشارك في بطولة الانتركونتيننتال ويكون له مقعد في كأس العالم للأندية 2029.


يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه الزمالك العودة لسابق عهده ودخول المنافسة بقوة لاسيما وأنه مازال ينافس في كافة الجبهات هذا الموسم.
ومع ابتعاد الزمالك عن صراع الانتقالات بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، أصبح صراع الانتقالات محتدما بين الاهلي وبيراميدز نظرا لقوتهما الشرائية واستقرارهما المادي.
 

وتنافس الأهلي وبيراميدز على عدة صفقات بدأت بنجاح بيراميدز في خطف رمضان صبحي من قلب القلعة الحمراء وقبله أحمد فتحي وشريف إكرامي فيما تعاقد الأهلي بشكل مباشر مع محمد مجدي أفشة.


وفي فترات الانتقالات السابقة، تجنب الاهلي وبيراميدز الصراع المباشر علي الصفقات وإن كان ذلك قد ظهر على سبيل المثال مع لاعب مودرن سبورت محمد رضا بوبو ولكن هذا الامر لم يحدث إلا في صفقات قليلة.
 

ومع بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية اشتد الصراع بينهما وظهر بشكل واضح مع رغبة كل فريق في دعم صفوفة بلاعبين استعدادا للبطولتين الأهم وهم دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي.
 

ونجح بيراميدز في خطف حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، الذي كان يرغب الاهلي في التعاقد معها.
 

وبعدما حسم بيراميدز هذه الصفقة، انتقل الصراع على صفقات أخرى، وهي هادي رياض مدافع بتروجيت وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ومروان عثمان مهاجم سيراميكا.
 

ولم يتوقف الصراع على اللاعبين المصريين فقط بين الأهلي وبيراميدز، بل انتقل أيضا إلى المواهب الأفريقية والعربية.


ويبدو أن صراع الصفقات والبطولات لن يكونا الوحيدان، لاسيما وأن هناك صراعا آخر بينهما في ساحات القضاء الرياضي ، حيث ينتظر بيراميدز البت في قضيته التي رفعها يطالب فيها بسحب لقب الدوري الموسم الماضي من الاهلي الأهلي بحجة انسحابه أمام الزمالك ويجب خصم ثلاث نقاط أخرى منه، وإذا تم الحكم لمصلحة بيراميدز سيتم سحب لقب الدوري من الاهلي وتتويج بيراميدز.

حامد حمدان الاهلي بيراميدز كرة قدم الاهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

مبيعات

رسميا.. جيتور العالمية تبيع 622 ألف سيارة في 2025

بوصة

تفاصيل أول تلفزيون Micro RGB بقياس 130 بوصة في العالم

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد