الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز

أشعلت فترة الانتقالات الشتوية الصراع بين فريقا الأهلي وبيراميدز في كرة القدم المصرية بشكل كبير خاصة بعدما نجح الفريق السماوي في الظفر بالفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجيت.

ولم يكن حامد حمدان هو بداية الصراع الكروي بين الفريقين، ولكن الأمر ظهر بشكل واضح منذ ثلاث سنوات بعدما رسخ نفسه كمنافس دائم مع الزمالك والاهلي على ألقاب البطولات المصرية.



ومع تراجع الزمالك نسبيا في المنافسة بسبب المشاكل الإدارية والمالية، أصبح بيراميدز منافسا شرسا للاهلي نظرا لاستقراره الإداري والمالي بعكس الزمالك، الذي مازال يتواجد في صراع المنافسة على البطولات هذا الموسم.

وحقق الأهلي الفوز في السنوات الثلاث الماضية بالدوري وكأس السوبر المصري حتى أن نجح الفريق السماوي في 30 أغسطس 2024 بحصد لقب كأس مصر وهي البطولة الأولى في تاريخه ليفتح الباب نحو منصات التتويج بفوزه بدوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة ثم السوبر الأفريقي ويشارك في بطولة الانتركونتيننتال ويكون له مقعد في كأس العالم للأندية 2029.



يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه الزمالك العودة لسابق عهده ودخول المنافسة بقوة لاسيما وأنه مازال ينافس في كافة الجبهات هذا الموسم.

ومع ابتعاد الزمالك عن صراع الانتقالات بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، أصبح صراع الانتقالات محتدما بين الاهلي وبيراميدز نظرا لقوتهما الشرائية واستقرارهما المادي.



وتنافس الأهلي وبيراميدز على عدة صفقات بدأت بنجاح بيراميدز في خطف رمضان صبحي من قلب القلعة الحمراء وقبله أحمد فتحي وشريف إكرامي فيما تعاقد الأهلي بشكل مباشر مع محمد مجدي أفشة.



وفي فترات الانتقالات السابقة، تجنب الاهلي وبيراميدز الصراع المباشر علي الصفقات وإن كان ذلك قد ظهر على سبيل المثال مع لاعب مودرن سبورت محمد رضا بوبو ولكن هذا الامر لم يحدث إلا في صفقات قليلة.



ومع بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية اشتد الصراع بينهما وظهر بشكل واضح مع رغبة كل فريق في دعم صفوفة بلاعبين استعدادا للبطولتين الأهم وهم دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي.



ونجح بيراميدز في خطف حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، الذي كان يرغب الاهلي في التعاقد معها.



وبعدما حسم بيراميدز هذه الصفقة، انتقل الصراع على صفقات أخرى، وهي هادي رياض مدافع بتروجيت وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ومروان عثمان مهاجم سيراميكا.



ولم يتوقف الصراع على اللاعبين المصريين فقط بين الأهلي وبيراميدز، بل انتقل أيضا إلى المواهب الأفريقية والعربية.



ويبدو أن صراع الصفقات والبطولات لن يكونا الوحيدان، لاسيما وأن هناك صراعا آخر بينهما في ساحات القضاء الرياضي ، حيث ينتظر بيراميدز البت في قضيته التي رفعها يطالب فيها بسحب لقب الدوري الموسم الماضي من الاهلي الأهلي بحجة انسحابه أمام الزمالك ويجب خصم ثلاث نقاط أخرى منه، وإذا تم الحكم لمصلحة بيراميدز سيتم سحب لقب الدوري من الاهلي وتتويج بيراميدز.