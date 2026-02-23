قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون يناقش مع رئيس فنلندا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأمن القطب الشمالي

ماكرون يناقش مع رئيس فنلندا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأمن القطب الشمالي
ماكرون يناقش مع رئيس فنلندا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأمن القطب الشمالي
أ ش أ

رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بزيارة رئيس جمهورية فنلندا، ألكسندر ستوب، إلى باريس، مؤكدا أن المناقشات التي بدأت اليوم “الإثنين” تهدف لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، لتعزيز التعاون الثنائي، في خدمة أوروبا.

وقال ماكرون – في منشور على منصة "اكس" – إنه "من خلال إطلاق مناقشات اليوم من اجل شراكة استراتيجية بين فرنسا وفنلندا، فإننا نعزز التعاون بين البلدين، في خدمة أوروبا".

وتابع: من أوكرانيا إلى القطب الشمالي، نعمل بطموح واحد: بناء أوروبا أكثر أمانا وسيادة واستقلالا.

وأوضح ماكرون أنه بجانب سبع دول أخرى من دول البلطيق ودول الشمال ، "نتحد ونتكاتف لدعم أوكرانيا وضمان أمن القطب الشمالي وكذلك أمن أوروبا.

وأكد عزمه مواصلة دعم أوكرانيا من خلال الإسراع في إقرار القرض الأوروبي البالغ 90 مليار يورو، مؤكدا زيادة الضغط على روسيا أيضا من خلال اعتماد عقوبات أوروبية جديدة.

واستقبل الرئيس الفرنسي ، نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، خلال غداء عمل في قصر الإليزيه اليوم الإثنين.

وناقش الجانبان استمرار دعم أوكرانيا، وأمن القطب الشمالي، وتعزيز الأمن والدفاع الأوروبيين، وفقا للرئاسة الفرنسية .

كما تناوت المحادثات بين الرئيسين تعميق التعاون الثنائي والأوروبي بين فرنسا وفنلندا.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب شراكة استراتيجية تعزز التعاون الثنائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

الاهلي

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

الشباب

تشكيل مباراة الشباب والرياض في الدوري السعودي

زيزو

زيزو يقترب من العودة إلى تدريبات الأهلي الجماعية ..تفاصيل

كاسيميرو

تعرف على وجهة كاسيميرو المقبلة بعد مغادرته مانشستر يونايتد

بالصور

أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد