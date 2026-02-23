ماكرون يناقش مع رئيس فنلندا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأمن القطب الشمالي

أ ش أ

رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بزيارة رئيس جمهورية فنلندا، ألكسندر ستوب، إلى باريس، مؤكدا أن المناقشات التي بدأت اليوم “الإثنين” تهدف لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، لتعزيز التعاون الثنائي، في خدمة أوروبا.

وقال ماكرون – في منشور على منصة "اكس" – إنه "من خلال إطلاق مناقشات اليوم من اجل شراكة استراتيجية بين فرنسا وفنلندا، فإننا نعزز التعاون بين البلدين، في خدمة أوروبا".

وتابع: من أوكرانيا إلى القطب الشمالي، نعمل بطموح واحد: بناء أوروبا أكثر أمانا وسيادة واستقلالا.

وأوضح ماكرون أنه بجانب سبع دول أخرى من دول البلطيق ودول الشمال ، "نتحد ونتكاتف لدعم أوكرانيا وضمان أمن القطب الشمالي وكذلك أمن أوروبا.

وأكد عزمه مواصلة دعم أوكرانيا من خلال الإسراع في إقرار القرض الأوروبي البالغ 90 مليار يورو، مؤكدا زيادة الضغط على روسيا أيضا من خلال اعتماد عقوبات أوروبية جديدة.

واستقبل الرئيس الفرنسي ، نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، خلال غداء عمل في قصر الإليزيه اليوم الإثنين.

وناقش الجانبان استمرار دعم أوكرانيا، وأمن القطب الشمالي، وتعزيز الأمن والدفاع الأوروبيين، وفقا للرئاسة الفرنسية .

كما تناوت المحادثات بين الرئيسين تعميق التعاون الثنائي والأوروبي بين فرنسا وفنلندا.