القبض على سائق ميكروباص تعدى على طالب بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض لخلاف حول الأجرة بالسويس .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة فيصل من الشاكى (طالب – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة لخلاف بينهما على الأجرة .

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .

