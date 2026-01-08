منه جلال توجه رسالة مؤثرة للفنانة لقاء سويدان

نشرت الفنانة منة جلال رسالة مؤثرة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى، تحدثت فيها عن فكرة الابتلاء والرضا، مؤكدة أن الزعل من أصعب المشاعر التى قد يمر بها الإنسان.

وقالت منة جلال فى منشورها عبر «فيس بوك»: «أسوأ وأوحش حاجة فى الدنيا الزعل، بجد ربنا دايمًا بيبتلى الإنسان بمرض عشان يشوف الناس اللى حواليه عاملة إزاى، إن شاء الله يا لقاء هتبقي زي الفل وأحلى وأقوى من الأول».



وتابعت فى رسالتها للفنانة لقاء سويدان : «ألف مليون سلامة عليكى، ومفيش حاجة فى الدنيا نزعل عليها عشان مفيش حاجة باقية».

وكانت لقاء سويدان قد كشفت عن حالتها الصحية خلال ظهورها على الهواء فى برنامجها، مؤكدة أنها تعمدت الظهور أمام الجمهور رغم صعوبة الأمر، لتقديم صورة إنسانية صادقة بعيدًا عن المثالية.



وقالت: «الفنان إنسان عادى بيمر بتعب وحزن وضغط زى أى حد». كما أوضحت أن إصابتها جاءت نتيجة ضغوط نفسية وعصبية شديدة استمرت لفترة، إلى جانب حملات تشويه تعرضت لها من بعض الأشخاص المقربين، مضيفة:

«عدّيت بلحظات ضعف ويأس، والضغط العصبى كان السبب الرئيسى فى اللى حصلي».

وحرصت لقاء سويدان فى ختام حديثها على توجيه الشكر لكل من سأل عنها وساندها، مؤكدة أن دعوات جمهورها كان لها أثر كبير فى رفع معنوياتها خلال هذه الفترة.