حماس: قررنا مسبقًا أننا لن نكون جزءًا من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس حازم قاسم، أن الحركة تنظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة قطاع غزة بما يشمل جميع المجالات والتي وافقت عليها حماس والفصائل.

وقال قاسم في تصريحات له: "سنعمل على تسهيل عملية التسليم وعمل اللجنة .

وأضاف الناطق باسم حركة حماس، أن الحركة قررت مسبقًا أنها لن تكون جزءًا من ترتيبات الأوضاع الإدارية في قطاع غزة.

وتستعد الولايات المتحدة للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسيضم المجلس نحو 15 من قادة العالم، بهدف الإشراف على حكومة فلسطينية تكنوقراطية لم تشكل بعد، إضافة إلى متابعة عملية إعادة الإعمار في القطاع.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الدعوات توجه حاليا لدول رئيسية للانضمام إلى المجلس، من بينها المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، قطر، مصر وتركيا.

وسيكون المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ممثل المجلس على الأرض، وقد زار إسرائيل هذا الأسبوع للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين تمهيدا للإعلان الرسمي، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول للمجلس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لاحقًا هذا الشهر.

وأكد المسؤولون أن الخطة قد تخضع للتعديل بحسب تطورات قضايا أخرى على أجندة ترامب، مثل فنزويلا ومحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا.