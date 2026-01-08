قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو
نقيب الأطباء يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة «انتحال صفة» بالبحيرة وتحويل الشقيقين للنيابة
الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب
مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة
أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي
لا تذاكر خارج القنوات الرسمية.. المتحف المصري الكبير يشن حربا على مواقع الاحتيال
مصطفى شردي: ترامب يدرس إمكان شراء جرينلاند وشعبيته تحت الصفر
الأقمار الصناعية ترصد غطاءً سحابيا كثيفا.. وأمطار غزيرة تضرب السواحل الشمالية الغربية

حنان توفيق

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية)، تكون متوسطة إلى غزيرة أحياناً.

ومن المتوقع ان تمتد الى المناطق الداخلية مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة . ويبقى التحذير من نشاط الرياح  على السواحل  الشمالية  والبحر المتوسط التي تعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية .

طقس شديد البرودة ليلا

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.  

وتوقع الخبراء نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية أحيانا على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري و شمال وسط سيناء، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السلوم و مطروح وجنوب الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطه على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من 3.5 متر الى 5.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية . أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من 3 متر الى 4 متر والرياح السطحية شمالية غربية .وبالنسبة لخليج السويس والعقبة تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2.5 الى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
الأقمار الصناعية غطاءً سحابياً كثيفاً خبراء هيئة الأرصاد

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ناقد رياضي: والله كل الناس خايفة من مصر في بطولة أفريقيا.. فيديو

يا غريب كن أديب.. رسالة شديدة اللهجة من مصطفى شردي للكابتن حسام حسن.. فيديو

كيف تدير الأوقاف ملف الوقف في مصر؟ متحدث الوزارة يجيب

طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

