الأقمار الصناعية ترصد غطاءً سحابيا كثيفا.. وأمطار غزيرة تضرب السواحل الشمالية الغربية

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية)، تكون متوسطة إلى غزيرة أحياناً.

ومن المتوقع ان تمتد الى المناطق الداخلية مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة . ويبقى التحذير من نشاط الرياح على السواحل الشمالية والبحر المتوسط التي تعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية .

طقس شديد البرودة ليلا

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية أحيانا على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري و شمال وسط سيناء، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السلوم و مطروح وجنوب الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطه على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من 3.5 متر الى 5.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية . أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من 3 متر الى 4 متر والرياح السطحية شمالية غربية .وبالنسبة لخليج السويس والعقبة تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2.5 الى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع المواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

