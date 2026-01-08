طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة

تشهد البلاد حالة من الطقس الشتوي القاسي مع تحذيرات رسمية من موجة برد قوية تضرب مختلف المحافظات، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط شديد للرياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، إلى جانب فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، في ظل تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من مناطق شديدة البرودة.



طوبة في ذروته والمرتفع السيبيري يفرض سيطرته

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شهر طوبة الذي يتزامن مع شهر يناير يُعد ذروة فصل الشتاء في مصر، حيث تتعرض البلاد خلاله لتأثيرات المرتفع السيبيري، وهو أحد أبرز الأنظمة الجوية الباردة التي تؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، موضحة أن هذه التأثيرات تسببت بالفعل في تسجيل حالات صقيع ببعض المناطق مع بداية الأسبوع الحالي.



انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل إلى 7 درجات

وأوضحت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، أن يوم الجمعة يشهد تراجعًا واضحًا في درجات الحرارة يتراوح بين 6 و7 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 18 درجة مئوية، وهو ما يعكس دخول البلاد في أجواء شديدة البرودة نهارًا وليلًا.

الرياح تضاعف الإحساس بالبرودة والحرارة المحسوسة أقل

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى تنخفض إلى نحو 16 درجة مئوية، رغم تسجيل العظمى 18 درجة، ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال فترات الليل وساعات الصباح الباكر.

تحذيرات من رياح قوية تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة

وحذرت الدكتورة منار غانم من نشاط ملحوظ للرياح على أغلب أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن سرعات الرياح تتراوح ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة على بعض المحافظات، وتكون أشد قوة على المناطق الساحلية، الأمر الذي يزيد من الشعور ببرودة الطقس وقد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

اضطراب شديد في الملاحة البحرية بالمتوسط والأحمر

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البحر المتوسط يشهد حالة من الاضطراب الشديد، حيث يتجاوز ارتفاع الأمواج حاجز 5 أمتار، ما يؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة البحرية، في حين يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر بين 3 و4 أمتار، وهو ما يستدعي توخي الحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة.

أمطار متفاوتة الشدة على عدد كبير من المحافظات

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن البلاد تتعرض لحالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ ليلًا، حيث تشهد محافظة الإسكندرية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانًا، في حين تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، وتمتد بشكل خفيف إلى مدن القناة وشمال الصعيد.

الشبورة المائية مؤجلة وتظهر صباح السبت

وفيما يتعلق بالشبورة المائية، أكدت عضو هيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة لن تكون مؤثرة صباح يوم الجمعة، لكنها تظهر صباح يوم السبت، خاصة بعد تساقط الأمطار، وهو ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في بعض الطرق الزراعية والسريعة.

استقرار تدريجي وتحسن الأحوال الجوية السبت

واختتمت الدكتورة منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على أن حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر لمدة 24 ساعة فقط وتنتهي بنهاية يوم الجمعة، لتبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار اعتبارًا من يوم السبت، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وانحسار فرص سقوط الأمطار، وتراجع نشاط الرياح بشكل تدريجي.