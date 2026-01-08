شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 8 يناير 2026

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 8 يناير 2026، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على معظم المناطق، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة مرة أخرى ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة لا يمنع الإحساس بالبرودة، خاصة في فترات الليل المتأخرة، مشددة على ضرورة عدم تخفيف الملابس، خصوصًا لكبار السن والأطفال.

شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح

وتشهد البلاد تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، وتحديدًا من الساعة الثالثة وحتى العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتركز الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات.

سحب منخفضة وفرص لرذاذ خفيف

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، دون تأثير ملحوظ على الأنشطة اليومية.

أمطار متوقعة مساءً ونشاط للرياح

من المتوقع أن تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم، قد تغزر أحيانًا خلال الساعات المتأخرة من الليل، خاصة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتمتد إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وجنوب الوجه البحري، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض الأحيان.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 14 – العظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 – العظمى 24

6 أكتوبر: الصغرى 12 – العظمى 25

بنها: الصغرى 14 – العظمى 24

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

دمنهور: 13 – 24

وادي النطرون: 13 – 25

كفر الشيخ: 13 – 24

المنصورة: 13 – 24

الزقازيق: 14 – 25

شبين الكوم: 13 – 24

طنطا: 13 – 24

درجات الحرارة على السواحل الشمالية

دمياط: 15 – 26

بورسعيد: 14 – 25

الإسكندرية: 12 – 23

العلمين: 12 – 23

مطروح: 13 – 22

السلوم: 11 – 19

سيوة: 7 – 21

طقس مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: 14 – 26

السويس: 15 – 26

العريش: 14 – 27

رفح: 14 – 25

درجات الحرارة بجنوب سيناء

رأس سدر: 11 – 24

نخل: 8 – 23

سانت كاترين: 4 – 18

الطور: 13 – 25

طابا: 14 – 27

شرم الشيخ: 18 – 27

طقس مدن البحر الأحمر

الغردقة: 16 – 28

مرسى علم: 17 – 27

شلاتين: 17 – 26

حلايب: 18 – 25

أبو رماد: 14 – 26

رأس حدربة: 16 – 25

درجات الحرارة في شمال وجنوب الصعيد

شمال الصعيد:

الفيوم: 9 – 26

بني سويف: 10 – 26

المنيا: 10 – 27

جنوب الصعيد:

أسيوط: 11 – 27

سوهاج: 11 – 28

قنا: 12 – 29

الأقصر: 12 – 30

أسوان: 15 – 31

الوادي الجديد: 12 – 29

أبو سمبل: 14 – 29