تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
مصدر مسؤول ينفي صحة التقارير المتداولة حول إثيوبيا و البحر الأحمر
8 آلاف جنيه مرتب.. وظائف خالية للشباب بشروط سهلة قدم الآن
رياضة

أبطال أوروبا.. جماهير إنتر ميلان تتوافد على جوزيبي مياتزا قبل المواجهة الحاسمة

جماهير إنتر ميلان
جماهير إنتر ميلان
محمد سمير

تدفقت جماهير إنتر ميلان على محيط ملعب جوزيبي مياتزا منذ الساعات الأولى للمساء، استعدادًا للمواجهة المصيرية أمام بودو غليمت في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

الأجواء خارج الملعب بدت استثنائية، حيث رفرفت الأعلام الزرقاء والسوداء، وارتفعت الهتافات مبكرًا في رسالة واضحة من المدرجات إلى اللاعبين: لا مجال للتفريط في بطاقة العبور.

إنتر في مهمة تعويض صعبة

يدخل الفريق الإيطالي اللقاء وهو مطالب بتعويض خسارته ذهابًا في النرويج بنتيجة 3-1، وهي نتيجة وضعت وصيف النسخة الماضية في موقف معقد قبل مواجهة العودة. إنتر يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل لفرض وقت إضافي، أو تحقيق انتصار أكبر دون استقبال أهداف من أجل حسم التأهل مباشرة.

الخسارة في مباراة الذهاب لم تكن متوقعة لجماهير “النيراتزوري”، خاصة بعد المشوار القوي الذي قدمه الفريق في النسخة الماضية، قبل أن يخسر النهائي أمام باريس سان جيرمان.

غيابات تقلق الجهاز الفني

المهمة لن تكون سهلة في ظل غياب بعض العناصر المؤثرة، وهو ما يزيد الضغط على الجهاز الفني لإيجاد حلول هجومية سريعة أمام فريق نرويجي يجيد اللعب على المرتدات ويملك شجاعة كبيرة خارج أرضه.

الجماهير تعول على خبرة الفريق القارية وتاريخه الطويل في البطولة الأوروبية، إلى جانب عاملي الأرض والجمهور، لقلب المعطيات وإحياء حلم التأهل.

الفريق النرويجي لم يصل إلى هذه المرحلة صدفة، بل قدم عروضًا قوية هذا الموسم، ونجح في تحقيق نتائج لافتة أمام أندية كبرى، ما جعله أحد أبرز مفاجآت البطولة. طموح الضيوف لا يقل عن رغبة أصحاب الأرض، إذ يسعون لكتابة فصل تاريخي جديد في مسيرتهم الأوروبية.

ومع اقتراب صافرة البداية، تتجه الأنظار إلى “جوزيبي مياتزا” الذي سيكون مسرحًا لمعركة كروية مفتوحة على كل الاحتمالات، بين فريق عريق يسعى لتدارك الموقف، وآخر يحلم بمواصلة مغامرته القارية

أبطال أوروبا إنتر ميلان بودو غليمت جماهير إنتر ميلان ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

تركي الـ شيخ

تركي آل شيخ: انتظروا مفاجأت عديدة بالتعاون مع الاتحاد المصري للملاكمة

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد ندوة «معًا بالوعي نحميها» بمشاركة رئيسة القومي للمرأة

وزير الزراعة

الزراعة تكشف تفاصيل تعدي موظفة على زميلها بالغربية

بالصور

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

