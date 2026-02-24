تشكيل زد لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري

أعلن محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

علي لطفي خط الدفاع: محمد ربيعة – أحمد طارق – عبد الله بكري – طارق علاء

محمد ربيعة – أحمد طارق – عبد الله بكري – طارق علاء خط الوسط: أحمد الصغيري – ماتا ماجاسة – كاباكا – محمود صابر

أحمد الصغيري – ماتا ماجاسة – كاباكا – محمود صابر خط الهجوم: مصطفى سعد – سليما واندرز

بينما أعلن الزمالك عن تشكيله لمواجهة زد كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

مهدي سليمان خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر

محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد

محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي، أحمد فتوح، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، شيكو بانزا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.