فخري لاكاي يحرز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في شباك الإسماعيلي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الجماعة تخطط للخلاص من الإرهابي محمود عزت
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي
حسام الحارتي

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:-


 

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، أحمد أيمن، محمد نصر، عبدالله محمد

الوسط: محمد خطارى، محمد سمير كونتا، إريك تراوري، مروان حمدى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى

البدلاء: عبد الرحمن محروس، حاتم سكر، محمد وجدى، عبد الله حسن، أنور عبد السلام، محمد عبد السميع، على الملوانى، إبراهيم عبد العال، إبراهيم النجعاوي

طارق العشري النادي الإسماعيلي الإسماعيلي سيراميكا كيوباترا

