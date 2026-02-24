النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:-





حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، أحمد أيمن، محمد نصر، عبدالله محمد

الوسط: محمد خطارى، محمد سمير كونتا، إريك تراوري، مروان حمدى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى

البدلاء: عبد الرحمن محروس، حاتم سكر، محمد وجدى، عبد الله حسن، أنور عبد السلام، محمد عبد السميع، على الملوانى، إبراهيم عبد العال، إبراهيم النجعاوي