حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،: "فصل الشتاء هذا العام مختلف عن العام الماضي وهناك مدن وصلت فيها درجات الحرارة الصغرى لـ 5 و 6 درجات".

وتابعت منار غانم :" يوم الجمعة المقبل ستكون هناك موجة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسيكون هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا ".

وأكملت منار غانم :" سيكون هناك سرعات مرتفعة في الرياح تتراوح بين 40 لـ 60 كيلو متر بالساعة واضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط ".

ولفتت منار غانم، إلى أن درجة الحررة العظمى في القاهرة الجمعة المقبلة في فترة النهار ستكون 18 درجة مئوية ونشاط الرياح يزيد الاحساس بدرجات الحرارة وتستمر الموجة طوال الأسبوع المقبل.