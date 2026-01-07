الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط اعتبارا من الساعة الثانية صباحاً يوم الجمعة 9 يناير حتى الساعة العاشرة صباحا ً من يوم السبت 10 يناير.

وعن حالة الطقس غدا الخميس، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، فمن المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

حالة طقس الخميس 8 يناير 2026

وأشار الخبراء إلى حالة الطقس غدا الخميس 8 يناير 2026 تشير إلي وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحياناً خلال الساعات المتأخرة من الليل على بعض المناطق، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 متر والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 24 14

دمنهور 24 13

وادي النطرون 25 13

كفر الشيخ 24 13

بلطيم 23 12

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 13

طنطا 24 13

دمياط 26 15

بورسعيد 25 14

الإسماعيلية 26 14

السويس 26 15

العريش 27 14

رفح 25 14

رأس سدر 24 11

نخل 23 08

كاترين 18 04

الطور 25 13

طابا 27 14

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 28 16

الإسكندرية 23 12

العلمين 23 12

مطروح 22 13

السلوم 19 11

سيوة 21 07

رأس غارب 26 15

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 17

الشلاتين 26 17

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 25 16

أبــــــرق 28 14

جبل علبة 28 14

رأس حدربة 25 16

الفيوم 26 09

بني سويف 26 10

المنيا 27 10

أسيوط 27 11

سوهاج 28 11

قنا 29 12

الأقصر 30 12

أسوان 31 15

الوادي الجديد 29 12

أبوسمبل 29 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 31 21

المدينة 29 15

الرياض 22 09

المنامة 21 16

أبوظبي 25 17

الدوحة 24 15

الكويت 21 07

دمشق 15 08

بيروت 21 15

عمان 18 07

القدس 17 08

غزة 24 16

بغداد 22 13

مسقط 23 20

صنعاء 22 04

الخرطوم 33 21

طرابلس 15 09

تونس 16 08

الجزائر 13 08

الرباط 15 06

نواكشوط 26 15

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 12 02

إسطنبول 18 03

إسلام آباد 17 04

نيودلهي 17 07

جاكرتا 30 24

بكين 04 07-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 12 00

أثينا 15 06

روما 08 01

باريس 09 05

مدريد 07 04

برلين 02- 04-

لندن 06 03

مونتريال 01 00

موسكو 07- 13-

نيويورك 09 03

واشنطن 14 06

أديس أبابا 22 06