قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
قسد: مقتل 8 مدنيين وإصابة 52 آخرين نتيجة القصف والاشتباكات في حلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارًا بحريًا يفيد باضطراب حركة الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط، وذلك اعتبارًا من الساعة 2 صباحًا يوم الجمعة 9 يناير 2026 وحتى الساعة 10 صباحًا يوم السبت 10 يناير 2026.

تحذير من الملاحة في البحر المتوسط 

وأوضحت الهيئة أن الاضطراب يرجع إلى نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 50 و70 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 3.5 و5.5 أمتار، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الصيد والملاحة.

ودعت الهيئة الجهات المعنية ورواد البحر إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن اضطراب الملاحة البحرية، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الأرصاد الجوية أولًا بأول.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ يوم الجمعة 9 يناير 2026 وتستمر حتى الثلاثاء 13 يناير، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء.

حالة مضطربة تضرب البلاد

وأوضحت الهيئة أن فرص الأمطار ستكون متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد أن هذه التقلبات يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.

كما أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الساعات الأولى من الصباح (من 3 إلى 10 صباحًا)، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة مئوية للعظمى و10 درجات للصغرى يوم الجمعة، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 10 درجات خلال الأيام التالية، مع استمرار الطقس البارد ليلًا.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة، خاصة مع اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

ترشيحاتنا

الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي

باسل عادل: المعارضة ليست على وفاق كامل بعد الانتخابات

الدولار

خبير: واشنطن تواجه أعباء ديون متصاعدة مع تراجع الثقة في النظام الاقتصادي الدولي

ترامب

أستاذ علوم سياسية عن اعتقال مادورو: ترامب يهتم بملفات النفط والمعادن النادرة

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد