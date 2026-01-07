الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارًا بحريًا يفيد باضطراب حركة الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط، وذلك اعتبارًا من الساعة 2 صباحًا يوم الجمعة 9 يناير 2026 وحتى الساعة 10 صباحًا يوم السبت 10 يناير 2026.

تحذير من الملاحة في البحر المتوسط

وأوضحت الهيئة أن الاضطراب يرجع إلى نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها بين 50 و70 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 3.5 و5.5 أمتار، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الصيد والملاحة.

ودعت الهيئة الجهات المعنية ورواد البحر إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن اضطراب الملاحة البحرية، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الأرصاد الجوية أولًا بأول.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ يوم الجمعة 9 يناير 2026 وتستمر حتى الثلاثاء 13 يناير، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء.

حالة مضطربة تضرب البلاد

وأوضحت الهيئة أن فرص الأمطار ستكون متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد أن هذه التقلبات يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق.

كما أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الساعات الأولى من الصباح (من 3 إلى 10 صباحًا)، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة مئوية للعظمى و10 درجات للصغرى يوم الجمعة، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 10 درجات خلال الأيام التالية، مع استمرار الطقس البارد ليلًا.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة، خاصة مع اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.