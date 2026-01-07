الأرصاد: يناير ذروة الشتاء ودرجات الحرارة الحالية في معدلاتها الطبيعية

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر يناير يُعد ذروة فصل الشتاء في مصر، موضحاً أن درجات الحرارة الحالية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة

وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال الأيام المقبلة على القاهرة والوجه البحري ستتراوح بين 12 و13 درجة مئوية، وهي درجات أعلى نسبياً من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه الصغرى ما بين 8 و9 درجات.

طمأنة للمواطنين

واختتم مدير التنبؤات الجوية تصريحاته بالتأكيد على أن الحالة الجوية مستقرة بوجه عام، مشيراً إلى أن البلاد لم تشهد هذا العام موجات عنيفة من عدم الاستقرار الجوي أو زيادات غير طبيعية في معدلات سقوط الأمطار مقارنة بالسنوات الماضية.