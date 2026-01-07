حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

خريطة الأمطار غدا

وأشار الخبراء إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحيانًا خلال الساعات المتأخرة من الليل على بعض المناطق، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 متر والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدافي محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 24 14

دمنهور 24 13

وادي النطرون 25 13

كفر الشيخ 24 13

بلطيم 23 12

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 13

طنطا 24 13

دمياط 26 15

بورسعيد 25 14

الإسماعيلية 26 14

السويس 26 15

العريش 27 14

رفح 25 14

رأس سدر 24 11

نخل 23 08

كاترين 18 04

الطور 25 13

طابا 27 14

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 28 16

الإسكندرية 23 12

العلمين 23 12

مطروح 22 13

السلوم 19 11

سيوة 21 07

رأس غارب 26 15

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 17

الشلاتين 26 17

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 25 16

أبــــــرق 28 14

جبل علبة 28 14

رأس حدربة 25 16

الفيوم 26 09

بني سويف 26 10

المنيا 27 10

أسيوط 27 11

سوهاج 28 11

قنا 29 12

الأقصر 30 12

أسوان 31 15

الوادي الجديد 29 12

أبو سمبل 29 14

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 31 21

المدينة 29 15

الرياض 22 09

المنامة 21 16

أبوظبي 25 17

الدوحة 24 15

الكويت 21 07

دمشق 15 08

بيروت 21 15

عمان 18 07

القدس 17 08

غزة 24 16

بغداد 22 13

مسقط 23 20

صنعاء 22 04

الخرطوم 33 21

طرابلس 15 09

تونس 16 08

الجزائر 13 08

الرباط 15 06

نواكشوط 26 15

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 12 02

إسطنبول 18 03

إسلام آباد 17 04

نيودلهي 17 07

جاكرتا 30 24

بكين 04 07-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 12 00

أثينا 15 06

روما 08 01

باريس 09 05

مدريد 07 04

برلين 02- 04-

لندن 06 03

مونتريال 01 00

موسكو 07- 13-

نيويورك 09 03

واشنطن 14 06

أديس أبابا 22 06