الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
ماشي برخصة منتهية .. حبس السائق المتهم بمعاكسة فتاة في مركز أخميم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تحديات تواجه صحة كبار السن مع انخفاض درجات حرارة الطقس| تفاصيل

ولاء خنيزي

مع انخفاض درجات الحرارة يواجه كبار السن تحديات صحية متزايدة قد تؤثر على عافيتهم اليومية إذ يسهم الطقس البارد في رفع مخاطر انخفاض حرارة الجسم وحوادث السقوط والإصابة بالأمراض الموسمية والمزمنة مما يستدعي اتخاذ احتياطات إضافية للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

مخاطر الشتاء على صحة كبار السن

يشير تقرير منشور على موقع atouchoflovehomecare إلى أن طقس الشتاء قد يؤدي إلى زيادة خطر انخفاض حرارة الجسم وضعف الجهاز المناعي وتفاقم الأمراض الموسمية إلى جانب تفاقم الحالات المزمنة لدى كبار السن بصورة ملحوظة.

نصائح عامة للدفء والأمان

يقدم التقرير مجموعة من الإرشادات العملية التي تساعد كبار السن على الحفاظ على الدفء والأمان والصحة طوال فصل الشتاء من خلال الوعي بالمخاطر والالتزام بإجراءات وقائية بسيطة وفعالة.

تزايد خطر انخفاض حرارة الجسم

 كبار السن أكثر عرضة لانخفاض حرارة الجسم لأن أجسامهم تفقد الحرارة بسرعة أكبر كما أن التعرض الطويل للبرد حتى داخل المنزل قد يؤدي إلى انخفاض خطير في درجة حرارة الجسم.

الوقاية من انخفاض حرارة الجسم

تشمل وسائل الوقاية ارتداء الملابس على شكل طبقات بما في ذلك الملابس الحرارية والجوارب الصوفية والحفاظ على درجة حرارة المنزل عند عشرين درجة مئوية على الأقل إلى جانب تناول السوائل الدافئة والوجبات المتوازنة لدعم حرارة الجسم الداخلية.

ارتفاع احتمالات السقوط والإصابات

تشكل الأرصفة الزلقة والأرضيات القابلة للانزلاق خطرا كبيرا على كبار السن إذ قد تؤدي إلى كسور ومشكلات في الحركة تؤثر على الاستقلالية وجودة الحياة.

الوقاية من السقوط

تتضمن إجراءات الوقاية ارتداء أحذية ذات نعل مانع للانزلاق واستخدام المساند ووسائل المساعدة على المشي عند الحاجة مع تأمين الممرات وإزالة الجليد أو استخدام الأملاح لتحسين الاحتكاك والحد من الانزلاق.

ضعف الجهاز المناعي والأمراض الموسمية

يسهم الطقس البارد في إضعاف المناعة مما يزيد من احتمالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وعدوى الجهاز التنفسي خاصة لدى كبار السن.

تعزيز المناعة في الشتاء

ينصح بالحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا وتحديث التطعيمات اللازمة وغسل اليدين باستمرار وتجنب الأماكن المزدحمة إضافة إلى اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية ولا سيما فيتامين سي ودال لدعم المناعة.

تفاقم الأمراض المزمنة

قد تزداد حدة أمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والمشكلات التنفسية خلال فصل الشتاء نتيجة ضعف الدورة الدموية وزيادة الإجهاد على الجسم.

الشتاء برودة الشتاء كبار السن صحة كبار السن تحديات صحة كبار السن

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

بعد 19 عامًا من الزواج.. نيكول كيدمان وكيث أوربان يعلنان الطلاق رسميًا

بعد 19 عاما من الزواج.. نيكول كيدمان وكيث أوربان يعلنان الطلاق رسميا

شيري عبد الحميد

ثلاثي كوميدي جديد.. شيري عبد الحميد مع مي كساب وأحمد فتحي في مؤلف ومخرج وحرامي

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

