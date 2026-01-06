قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

هل عملك مكتبي؟.. أهم 5 نصائح لحمايتك من الفتق

ولاء خنيزي

في ظل التحول المتسارع نحو نمط العمل المكتبي، بات الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب واقعًا يوميًا لملايين الموظفين. ورغم ارتباط هذا النمط عادة بآلام الظهر والرقبة وإجهاد العين، إلا أن الأطباء يحذرون من مشكلة صحية أقل شيوعًا في الحديث عنها لكنها آخذة في الانتشار وهي الفتق.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «أونلي ماي هيلث»، فإن نمط الحياة الخامل المصاحب للعمل المكتبي قد يسهم بشكل غير مباشر في زيادة احتمالات الإصابة بالفتق مع مرور الوقت.

ما المقصود بالفتق؟

يوضح الدكتور سانتوش كومار، استشاري أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى فورتيس في الهند، أن الفتق يحدث نتيجة اندفاع عضو داخلي – غالبًا جزء من الأمعاء – عبر منطقة ضعيفة في جدار العضلات أو الأنسجة.
ويظهر الفتق عادة في صورة بروز أو كتلة لينة في البطن أو الفخذ، وقد لا يسبب ألمًا في بعض الحالات، بينما يؤدي في حالات أخرى إلى شعور بالثقل أو عدم الارتياح، وقد يصل إلى ألم حاد عند السعال أو بذل مجهود مفاجئ.

هل العمل المكتبي سبب مباشر للفتق؟

يؤكد الدكتور كومار أن العمل المكتبي لا يؤدي بشكل مباشر إلى الإصابة بالفتق، لعدم ارتباطه برفع الأثقال أو المجهود البدني العنيف. إلا أن العادات اليومية المصاحبة لهذا النمط من العمل قد تهيئ الجسم تدريجيًا للإصابة، خاصة مع ضعف عضلات البطن وارتفاع الضغط داخل التجويف البطني.

لماذا يُعد موظفو المكاتب أكثر عرضة؟

يشير الخبراء إلى عدة عوامل شائعة بين العاملين في المكاتب، من أبرزها:

1. الجلوس المطول
الجلوس لساعات طويلة، خصوصًا بوضعية خاطئة، يؤدي إلى ضعف عضلات الجذع الداعمة للبطن. ومع مرور الوقت، يصبح جدار البطن أقل قدرة على تحمل أي ضغط مفاجئ.

2. زيادة الوزن
قلة الحركة والعادات الغذائية غير المنتظمة تجعل زيادة الوزن أمرًا شائعًا بين الموظفين، وغالبًا ما تتركز الدهون في منطقة البطن، ما يرفع الضغط الداخلي ويزيد احتمالية ظهور الفتق.

3. الإمساك المزمن
انخفاض استهلاك الألياف وقلة شرب الماء من المشكلات المنتشرة بين العاملين في المكاتب، ما يؤدي إلى الإمساك المزمن، ويضاعف الإجهاد المتكرر على عضلات البطن.

عوامل إضافية ترفع احتمالات الإصابة

إلى جانب ما سبق، هناك عوامل أخرى قد تسهم في الإصابة بالفتق، مثل:

التدخين، الذي يضعف الأنسجة ويؤخر التئامها.

ممارسة أنشطة تتطلب رفع أوزان ثقيلة خارج العمل دون اتباع الوضعية السليمة.

السعال المزمن.

العمليات الجراحية السابقة التي قد تترك نقاط ضعف في جدار البطن.

5 نصائح طبية لتقليل خطر الفتق

ينصح الأطباء العاملين في الوظائف المكتبية باتباع مجموعة من الإرشادات الوقائية، أبرزها:

1. التحرك بانتظام
الوقوف والمشي الخفيف كل 45 إلى 60 دقيقة مع تمديد الجسم وإراحة العمود الفقري.

2. تقوية عضلات الجذع
ممارسة تمارين بسيطة مثل البلانك، وإمالة الحوض، ورفع الحوض، وتمارين التنفس العميق.

3. الاهتمام بالغذاء والماء
تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، مع شرب كميات كافية من الماء.

4. تصحيح وضعية الجلوس
الجلوس بشكل مستقيم، وضبط ارتفاع الكرسي، ووضع شاشة الحاسوب في مستوى العين.

5. الحفاظ على وزن مناسب
إحداث تغييرات بسيطة في نمط الحياة، مثل المشي بعد الوجبات، يمكن أن يقلل الضغط على عضلات البطن بشكل ملحوظ.

