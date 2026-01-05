قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
قرار ينتظره المصريون.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟
احتجاجات إيران تتصاعد.. سلطات طهران تفرض قيودا على الإنترنت
4 سيارات وسلم هيدروليكي.. إخماد حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ولاء خنيزي

تترقب الجماهير المصرية والعربية مواجهة مصيرية اليوم على ملعب «أدرار» بالمغرب، حيث يلتقي منتخب مصر مع بنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، وتأتي المباراة في مرحلة خروج المغلوب، ما يجعل الفوز هو الهدف الوحيد لكلا الفريقين، ويزيد من حدة التوتر والإثارة على أرض الملعب.

الفراعنة بين التحدي والطموح

يدخل منتخب مصر اللقاء بقيادة المدير الفني حسام حسن، معتمداً على خبرات اللاعبين الكبار لتحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي. ويأمل الفراعنة في حسم المباراة منذ بدايتها، مستفيدين من القوة الهجومية للنجم محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش ومصطفى محمد، اللذين يمثلان خطورة كبيرة على دفاعات بنين.

الجهاز الفني يسعى لتحقيق توازن بين الدفاع والهجوم، مستفيداً من صلابة خط الوسط بقيادة مروان عطية وحمدي فتحي، مع التركيز على استغلال الفرص الحاسمة وعدم منح المنافس أي مجال للمفاجآت. على الجانب الآخر، يسعى منتخب بنين لتقديم أداء دفاعي منظم والهجوم المرتد، محاولاً تعطيل خطط الفراعنة وإحداث مفاجأة في البطولة.

موعد المباراة

تنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام الساعة:

  • 6 مساءً بتوقيت القاهرة
  • 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
  • 8 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة والتعليق

ستُذاع المباراة مباشرة عبر قنوات beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3، ضمن حقوق شبكة «بي إن سبورتس» لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتولى التعليق الرياضي المعلق محمد علي، فيما يقود اللقاء تحكيمياً الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو، في أول مشاركة له هذا العام في البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

  • حارس المرمى: محمد الشناوي
  • الدفاع: محمد حمدي – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني
  • الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – محمود حسن تريزيجيه
  • الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد
