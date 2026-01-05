قصة زواج عبدالمنصف.. منشور غامض لـ لقاء الخميسي وإعلان صادم لـ إيمان الزيدي| إيه الحكاية؟

تصدر اسم حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تزامن لافت بين منشور غامض نشرته زوجته الفنانة لقاء الخميسي، وإعلان صادم من الفنانة الشابة إيمان الزيدي كشفت فيه عن انفصالها عنه بعد زواج استمر لسنوات.

التوقيت وحده كان كافيًا لإشعال الجدل، وفتح باب التساؤلات حول حقيقة القصة التي تحولت سريعًا إلى حديث السوشيال ميديا.

منشور غامض يسبق العاصفة

قبل ساعات من إعلان الانفصال، شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها منشورًا عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، جاء في صيغة وجدانية وتأملية دون أي توضيح مباشر، حيث كتبت:

«خُلقنا للحب، خُلقنا لنعمر القلوب، هنيئًا لمن حلّوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها، وطوبى لمن امتلأت قلوبهم طهرًا… فمنحت عطاءها فسكن السلام فيها».

ورغم أن المنشور لم يتضمن أي إشارات صريحة، فإن تزامنه مع ما أعقبه من تطورات مفاجئة دفع المتابعين لربطه بالأحداث المتداولة.

إعلان مفاجئ من إيمان الزيدي

بعد ذلك بساعات، فجّرت الفنانة إيمان الزيدي مفاجأة من العيار الثقيل، معلنة انفصالها عن محمد عبد المنصف، عبر منشور رسمي على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وكتبت الزيدي: «بعد زواج شرعي دام 7 سنوات، أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف»، وأرفقت المنشور بصورة تجمعهما، الأمر الذي أدى إلى انتشار الخبر بسرعة كبيرة، وتحوله إلى مادة نقاش واسعة على مختلف المنصات.

زواج شرعي غير مُعلن

وأكدت إيمان الزيدي أن علاقتها بمحمد عبد المنصف كانت زواجًا شرعيًا كامل الأركان، وليس زواجًا عرفيًا كما أُشيع، مشيرة إلى أن سبب الانفصال يعود إلى عدم رغبته في إعلان الزواج رسميًا، رغم وعود سابقة بذلك.

هذا التصريح زاد من حدة الجدل، خاصة مع معرفة الجمهور بأن محمد عبد المنصف متزوج منذ سنوات طويلة من الفنانة لقاء الخميسي.

علاقة مستمرة منذ أكثر من 20 عامًا

من جانبه، يُعرف محمد عبد المنصف بزواجه من الفنانة لقاء الخميسي منذ أكثر من 21 عامًا، حيث أنجبا طفلين هما أدهم وآسر، ولم تُعرف عن علاقتهما أزمات علنية طوال سنوات الزواج.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من لقاء الخميسي أو محمد عبد المنصف حول ما أُثير من أنباء، وهو ما زاد من حالة الترقب والتكهنات.

السوشيال ميديا تشتعل

انقسمت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع إيمان الزيدي، ومنتقد لطريقة وتوقيت إعلانها الانفصال، وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي:

«طالما الزواج ما اتعلنش، إعلان الانفصال بالشكل ده ملفت».

«زواج في السر لسنين.. ولما انتهى بقى تريند».

«القصة كلها محتاجة توضيح من الأطراف المعنية».

من هي إيمان الزيدي؟

خريجة كلية الإعلام – جامعة القاهرة (قسم الإذاعة والتلفزيون)، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية، من أبرزها: