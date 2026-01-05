قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجن لا يعلم الغيب وما تفعله ليلى عبد اللطيف حرام.. أحمد كريمة يوضح
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل موقعة دور الـ 16بأمم أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح
هل عضة الكلب مميتة ؟.. خطة الدولة لمواجهة كلاب الشارع.. فيديو
فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قصة زواج عبدالمنصف.. منشور غامض لـ لقاء الخميسي وإعلان صادم لـ إيمان الزيدي| إيه الحكاية؟

منشور غامض للقاء الخميسي وإعلان صادم لممثلة أخرى.. والقصة زواج "عبدالمنصف"
منشور غامض للقاء الخميسي وإعلان صادم لممثلة أخرى.. والقصة زواج "عبدالمنصف"
ولاء خنيزي

تصدر اسم حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تزامن لافت بين منشور غامض نشرته زوجته الفنانة لقاء الخميسي، وإعلان صادم من الفنانة الشابة إيمان الزيدي كشفت فيه عن انفصالها عنه بعد زواج استمر لسنوات.

التوقيت وحده كان كافيًا لإشعال الجدل، وفتح باب التساؤلات حول حقيقة القصة التي تحولت سريعًا إلى حديث السوشيال ميديا.

منشور غامض يسبق العاصفة

قبل ساعات من إعلان الانفصال، شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها منشورًا عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، جاء في صيغة وجدانية وتأملية دون أي توضيح مباشر، حيث كتبت:

«خُلقنا للحب، خُلقنا لنعمر القلوب، هنيئًا لمن حلّوا داخل أرواحهم ولمسوا المحبة الساكنة فيها، وطوبى لمن امتلأت قلوبهم طهرًا… فمنحت عطاءها فسكن السلام فيها».

ورغم أن المنشور لم يتضمن أي إشارات صريحة، فإن تزامنه مع ما أعقبه من تطورات مفاجئة دفع المتابعين لربطه بالأحداث المتداولة.

إعلان مفاجئ من إيمان الزيدي

بعد ذلك بساعات، فجّرت الفنانة إيمان الزيدي مفاجأة من العيار الثقيل، معلنة انفصالها عن محمد عبد المنصف، عبر منشور رسمي على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وكتبت الزيدي: «بعد زواج شرعي دام 7 سنوات، أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف»، وأرفقت المنشور بصورة تجمعهما، الأمر الذي أدى إلى انتشار الخبر بسرعة كبيرة، وتحوله إلى مادة نقاش واسعة على مختلف المنصات.

زواج شرعي غير مُعلن

وأكدت إيمان الزيدي أن علاقتها بمحمد عبد المنصف كانت زواجًا شرعيًا كامل الأركان، وليس زواجًا عرفيًا كما أُشيع، مشيرة إلى أن سبب الانفصال يعود إلى عدم رغبته في إعلان الزواج رسميًا، رغم وعود سابقة بذلك.

هذا التصريح زاد من حدة الجدل، خاصة مع معرفة الجمهور بأن محمد عبد المنصف متزوج منذ سنوات طويلة من الفنانة لقاء الخميسي.

علاقة مستمرة منذ أكثر من 20 عامًا

من جانبه، يُعرف محمد عبد المنصف بزواجه من الفنانة لقاء الخميسي منذ أكثر من 21 عامًا، حيث أنجبا طفلين هما أدهم وآسر، ولم تُعرف عن علاقتهما أزمات علنية طوال سنوات الزواج.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من لقاء الخميسي أو محمد عبد المنصف حول ما أُثير من أنباء، وهو ما زاد من حالة الترقب والتكهنات.

السوشيال ميديا تشتعل

انقسمت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع إيمان الزيدي، ومنتقد لطريقة وتوقيت إعلانها الانفصال، وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي:

  • «طالما الزواج ما اتعلنش، إعلان الانفصال بالشكل ده ملفت».
  • «زواج في السر لسنين.. ولما انتهى بقى تريند».
  • «القصة كلها محتاجة توضيح من الأطراف المعنية».

من هي إيمان الزيدي؟

خريجة كلية الإعلام – جامعة القاهرة (قسم الإذاعة والتلفزيون)، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية، من أبرزها:

  • مسلسل ساحرة الجنوب (2015 – 2016).
  • مسلسل مليكة مع دينا الشربيني.
  • فيلم طلق صناعي مع حورية فرغلي وماجد الكدواني.
لقاء الخميسي محمد عبد المنصف إيمان الزيدي حارس مرمى نادي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

ترشيحاتنا

حمزة عبدالكريم

علاء عبده: كنت أتمنى انضمام حمزة عبدالكريم لمنتخب كأس العرب.. ومونديال الناشئين سبب عرض برشلونة

حسام حسن

بشير التابعي: حسام حسن خلق حالة من الاستقرار وبنين اختبار صعب

كمال درويش

كمال درويش يضع روشتة عبور الزمالك من الأزمة المالية

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد