7 عادات يومية تقلل خطر الخرف وتحافظ على صحة الذاكرة

تتزايد المخاوف المرتبطة بضعف الذاكرة وأمراض الخرف مع التقدم في العمر، خاصة في ظل أنماط الحياة الحديثة التي يغلب عليها التوتر، وقلة الحركة، والاعتماد على أنظمة غذائية غير متوازنة. إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد أن الإصابة بالخرف ليس حتمية لا مفر منها، بل يمكن الحد من مخاطره إلى حد كبير عبر تبنّي نمط حياة صحي قائم على ممارسات يومية بسيطة.

وتشير تقارير طبية، من بينها ما نشره موقع Medical News Today، إلى أن العناية بصحة الدماغ تبدأ من العادات اليومية، حيث تلعب التغذية السليمة، والنشاط البدني، والتحفيز الذهني دورًا أساسيًا في الحفاظ على الخلايا العصبية وتقليل الالتهابات المرتبطة بتراجع القدرات الإدراكية.

عادات يومية للوقاية من الخرف وتعزيز الذاكرة

1️⃣ ممارسة النشاط البدني بانتظام

يساعد المشي اليومي أو السباحة أو التمارين الخفيفة لمدة 30 دقيقة على تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يقلل من خطر التدهور المعرفي.

2️⃣ اتباع نظام غذائي صحي للدماغ

يساهم الإكثار من الخضروات الورقية، والأسماك الدهنية، والمكسرات، وزيت الزيتون، والتوت في دعم صحة الدماغ، مع أهمية تقليل السكريات والدهون المصنعة.

3️⃣ تحفيز العقل باستمرار

القراءة، وحل الألغاز، وتعلّم لغات أو مهارات جديدة تساعد على تقوية الروابط العصبية وتأخير ظهور أعراض الخرف.

4️⃣ الحفاظ على جودة النوم

النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا يساعد الدماغ على التخلص من السموم المرتبطة بضعف الذاكرة وتحسين التركيز.

5️⃣ إدارة التوتر والضغط النفسي

التوتر المزمن يؤثر سلبًا على الذاكرة، لذلك يُنصح بممارسة التأمل، والتنفس العميق، أو اليوغا.

6️⃣ الحفاظ على العلاقات الاجتماعية

التواصل الاجتماعي المنتظم يقلل من العزلة والاكتئاب، وهما من العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

7️⃣ السيطرة على الأمراض المزمنة

التحكم في ضغط الدم، ومستويات السكر والكوليسترول يحمي الأوعية الدموية المغذية للدماغ ويعزز صحة الذاكرة مع التقدم في العمر.