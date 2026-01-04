قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

7 عادات يومية تقلل خطر الخرف وتحافظ على صحة الذاكرة

7 عادات تقلل خطر الخرف
7 عادات تقلل خطر الخرف

تتزايد المخاوف المرتبطة بضعف الذاكرة وأمراض الخرف مع التقدم في العمر، خاصة في ظل أنماط الحياة الحديثة التي يغلب عليها التوتر، وقلة الحركة، والاعتماد على أنظمة غذائية غير متوازنة. إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد أن الإصابة بالخرف ليس حتمية لا مفر منها، بل يمكن الحد من مخاطره إلى حد كبير عبر تبنّي نمط حياة صحي قائم على ممارسات يومية بسيطة.

وتشير تقارير طبية، من بينها ما نشره موقع Medical News Today، إلى أن العناية بصحة الدماغ تبدأ من العادات اليومية، حيث تلعب التغذية السليمة، والنشاط البدني، والتحفيز الذهني دورًا أساسيًا في الحفاظ على الخلايا العصبية وتقليل الالتهابات المرتبطة بتراجع القدرات الإدراكية.

عادات يومية للوقاية من الخرف وتعزيز الذاكرة

1️⃣ ممارسة النشاط البدني بانتظام
يساعد المشي اليومي أو السباحة أو التمارين الخفيفة لمدة 30 دقيقة على تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يقلل من خطر التدهور المعرفي.

2️⃣ اتباع نظام غذائي صحي للدماغ
يساهم الإكثار من الخضروات الورقية، والأسماك الدهنية، والمكسرات، وزيت الزيتون، والتوت في دعم صحة الدماغ، مع أهمية تقليل السكريات والدهون المصنعة.

3️⃣ تحفيز العقل باستمرار
القراءة، وحل الألغاز، وتعلّم لغات أو مهارات جديدة تساعد على تقوية الروابط العصبية وتأخير ظهور أعراض الخرف.

4️⃣ الحفاظ على جودة النوم
النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا يساعد الدماغ على التخلص من السموم المرتبطة بضعف الذاكرة وتحسين التركيز.

5️⃣ إدارة التوتر والضغط النفسي
التوتر المزمن يؤثر سلبًا على الذاكرة، لذلك يُنصح بممارسة التأمل، والتنفس العميق، أو اليوغا.

6️⃣ الحفاظ على العلاقات الاجتماعية
التواصل الاجتماعي المنتظم يقلل من العزلة والاكتئاب، وهما من العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

7️⃣ السيطرة على الأمراض المزمنة
التحكم في ضغط الدم، ومستويات السكر والكوليسترول يحمي الأوعية الدموية المغذية للدماغ ويعزز صحة الذاكرة مع التقدم في العمر.

 

الخرف الذاكرة صحة الذاكرة خطر الخرف أمراض الخرف

