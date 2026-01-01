علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة

أطلق علماء وخبراء صحة تحذيرات جديدة من عادة يومية شائعة، تتمثل في ترك الأطباق وأدوات المائدة المتسخة منقوعة في حوض المطبخ طوال الليل، مؤكدين أن هذه الممارسة قد تشكّل خطرًا صحيًا حقيقيًا يفوق ما يتوقعه كثيرون.

وأوضح متخصصون في علم الأحياء الدقيقة، بحسب موقع “ديلي ميل”، أن بقايا الطعام مع الرطوبة ودرجات الحرارة الدافئة تخلق بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا الضارة، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالتسمم الغذائي وانتقال العدوى داخل المنزل.

الحوض.. أخطر نقطة في المطبخ

يؤكد جيسون تيتو، عالم الأحياء الدقيقة ومؤلف كتاب «شفرة الجراثيم»، أن حوض المطبخ يُعد من أكثر الأماكن احتواءً على الميكروبات، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت وجود بكتيريا برازية ومسببات أمراض منقولة بالغذاء، إضافة إلى بكتيريا جلدية، تتجمع جميعها في هذه المساحة الصغيرة.

ويضيف أن المظهر النظيف لا يعني بالضرورة بيئة آمنة صحيًا، إذ قد يكون الحوض أكثر تلوثًا من أماكن أخرى يُنظر إليها عادة على أنها غير نظيفة.

أبحاث تكشف حجم المشكلة

دراسة بريطانية أجرتها جامعة كارديف متروبوليتان، شملت فحص مطابخ 46 منزلًا، أظهرت أن أحواض المطبخ احتوت على أعلى مستويات من البكتيريا مقارنة ببقية الأسطح.

ويرجع الخبراء ذلك إلى استخدام الحوض في التعامل مع الأطعمة النيئة، خاصة الدواجن، حيث لا يزال البعض يغسل اللحوم قبل الطهي، وهي عادة تسهم في نشر البكتيريا على الأسطح والأدوات المجاورة.

ومن أبرز الميكروبات التي تم رصدها:

الإشريكية القولونية

إنتيروباكتر كلوكا

الكلبسيلة الرئوية

وتُعد بكتيريا الإشريكية القولونية من الأنواع الخطيرة، إذ قد تسبب الحمى والقيء والإسهال الحاد، وفي بعض الحالات مضاعفات قد تصل إلى الوفاة. كما أشارت دراسات حديثة إلى ارتباطها بزيادة مقلقة في حالات سرطان القولون لدى من هم دون سن الخمسين.

أعراض ومخاطر صحية

بحسب وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، تشمل أعراض الإصابة بالإشريكية القولونية المنتجة لسم “شيغا” إسهالًا شديدًا وقيئًا وآلامًا بالبطن، وغالبًا ما تنتقل عبر أطعمة جاهزة للأكل مثل السلطات، أو اللحوم غير المطهية جيدًا.

من جانبه، يحذر الدكتور برايان لابوس، خبير الصحة العامة بجامعة نيفادا، من أن ترك الأطباق المتسخة أو الطعام المكشوف قد يجذب الحشرات، التي تنقل البكتيريا إلى بقية المطبخ، مشيرًا إلى أن الجفاف قد يبطئ نمو الجراثيم لكنه لا يقضي عليها نهائيًا.

كيف تقلل الخطر؟

يوصي الخبراء بعدة إجراءات بسيطة للوقاية، من بينها:

غسل الأطباق فور الانتهاء منها وعدم تركها منقوعة لساعات طويلة.

استخدام غسالة الأطباق عند الإمكان، إذ تساعد الحرارة المرتفعة على القضاء على الميكروبات.

تنظيف إسفنج المواعين بانتظام في غسالة الأطباق أو الميكروويف.

الامتناع عن غسل اللحوم النيئة لتجنب انتشار البكتيريا، وفقًا لتوصيات الجهات الصحية.

ويحذر المختصون أيضًا من بكتيريا كامبيلوباكتر، وهي السبب الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي، وقد تكون خطيرة على الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.