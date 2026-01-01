قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
لاعتدائه على مُعلمة بالسـ.ـلاح.. «تعليم الجيزة» تفصل طالبًا في الإعدادية لمدة عام دراسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة

علماء يحذرون.. ترك الأطباق المتسخة في الحوض ليلًا قد يهدد صحتك
علماء يحذرون.. ترك الأطباق المتسخة في الحوض ليلًا قد يهدد صحتك
ولاء خنيزي

أطلق علماء وخبراء صحة تحذيرات جديدة من عادة يومية شائعة، تتمثل في ترك الأطباق وأدوات المائدة المتسخة منقوعة في حوض المطبخ طوال الليل، مؤكدين أن هذه الممارسة قد تشكّل خطرًا صحيًا حقيقيًا يفوق ما يتوقعه كثيرون.

وأوضح متخصصون في علم الأحياء الدقيقة، بحسب موقع “ديلي ميل”، أن بقايا الطعام مع الرطوبة ودرجات الحرارة الدافئة تخلق بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا الضارة، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالتسمم الغذائي وانتقال العدوى داخل المنزل.

الحوض.. أخطر نقطة في المطبخ

يؤكد جيسون تيتو، عالم الأحياء الدقيقة ومؤلف كتاب «شفرة الجراثيم»، أن حوض المطبخ يُعد من أكثر الأماكن احتواءً على الميكروبات، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت وجود بكتيريا برازية ومسببات أمراض منقولة بالغذاء، إضافة إلى بكتيريا جلدية، تتجمع جميعها في هذه المساحة الصغيرة.

ويضيف أن المظهر النظيف لا يعني بالضرورة بيئة آمنة صحيًا، إذ قد يكون الحوض أكثر تلوثًا من أماكن أخرى يُنظر إليها عادة على أنها غير نظيفة.

أبحاث تكشف حجم المشكلة

دراسة بريطانية أجرتها جامعة كارديف متروبوليتان، شملت فحص مطابخ 46 منزلًا، أظهرت أن أحواض المطبخ احتوت على أعلى مستويات من البكتيريا مقارنة ببقية الأسطح.

ويرجع الخبراء ذلك إلى استخدام الحوض في التعامل مع الأطعمة النيئة، خاصة الدواجن، حيث لا يزال البعض يغسل اللحوم قبل الطهي، وهي عادة تسهم في نشر البكتيريا على الأسطح والأدوات المجاورة.

ومن أبرز الميكروبات التي تم رصدها:

  • الإشريكية القولونية
  • إنتيروباكتر كلوكا
  • الكلبسيلة الرئوية

وتُعد بكتيريا الإشريكية القولونية من الأنواع الخطيرة، إذ قد تسبب الحمى والقيء والإسهال الحاد، وفي بعض الحالات مضاعفات قد تصل إلى الوفاة. كما أشارت دراسات حديثة إلى ارتباطها بزيادة مقلقة في حالات سرطان القولون لدى من هم دون سن الخمسين.

أعراض ومخاطر صحية

بحسب وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، تشمل أعراض الإصابة بالإشريكية القولونية المنتجة لسم “شيغا” إسهالًا شديدًا وقيئًا وآلامًا بالبطن، وغالبًا ما تنتقل عبر أطعمة جاهزة للأكل مثل السلطات، أو اللحوم غير المطهية جيدًا.

من جانبه، يحذر الدكتور برايان لابوس، خبير الصحة العامة بجامعة نيفادا، من أن ترك الأطباق المتسخة أو الطعام المكشوف قد يجذب الحشرات، التي تنقل البكتيريا إلى بقية المطبخ، مشيرًا إلى أن الجفاف قد يبطئ نمو الجراثيم لكنه لا يقضي عليها نهائيًا.

كيف تقلل الخطر؟

يوصي الخبراء بعدة إجراءات بسيطة للوقاية، من بينها:

  • غسل الأطباق فور الانتهاء منها وعدم تركها منقوعة لساعات طويلة.
  • استخدام غسالة الأطباق عند الإمكان، إذ تساعد الحرارة المرتفعة على القضاء على الميكروبات.
  • تنظيف إسفنج المواعين بانتظام في غسالة الأطباق أو الميكروويف.
  • الامتناع عن غسل اللحوم النيئة لتجنب انتشار البكتيريا، وفقًا لتوصيات الجهات الصحية.

ويحذر المختصون أيضًا من بكتيريا كامبيلوباكتر، وهي السبب الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي، وقد تكون خطيرة على الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

الأطباق الأطباق المتسخة الحوض الصحة الأحياء الدقيقة المطبخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

والي الخرطوم: الاحتفال بذكرى الاستقلال ورسائل إيجابية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار

زيلينسكي

زيلينسكي: روسيا بدأت العام الجديد بتصعيد الحرب وشن هجمات جديدة

صورة أرشيفية

اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة تطلق قافلة إغاثية للمحافظة الوسطى

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد