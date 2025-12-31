قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge
برنامج فريق الأهلي التدريبي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
كأس الأمم الأفريقية | الجابون يتقدم على كوت ديفوار بثنائية في شوط أول مثير
محافظ الأقصر: طفرة تنموية شاملة خلال عام 2025 وتدفق سياحي غير مسبوق
يوسف الحسيني يُمازح «الغندور» في احتفالية رأس السنة: إحنا الاتنين العواجيز اللي في القعدة دي
ضبط 118 شخصا لاتهامهم بتجارة غير مشروعه في تذاكر أمم إفريقيا
توتر في الزمالك.. تغيب لاعبين عن المران بسبب تأخر المستحقات
أستاذ علوم سياسية: مصر تتمتع بموقع محوري ومؤثر.. والتهديدات التي واجهتها تاريخيًا ارتبطت بموقعها الاستراتيجي
جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026 كاملًا باليوم والتاريخ
عبد الفتاح تركي

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026 .. مع اقتراب الساعات الأخيرة من عام 2025، يتزايد اهتمام المواطنين، خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالبحث عن جدول الإجازات الرسمية في 2026، لما تمثله هذه الإجازات من أهمية كبيرة في التخطيط المسبق للحياة العملية والأسرية، وتنظيم مواعيد السفر والراحة، فضلا عن ارتباطها بالحقوق الوظيفية للعاملين في مختلف الجهات.

ويحرص كثيرون على معرفة مواعيد الإجازات بالتحديد، سواء كانت وطنية أو دينية، لمعرفة عدد أيام الراحة الرسمية المقررة خلال العام الجديد.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

ويأتي إعلان جدول الإجازات الرسمية في 2026 في توقيت بالغ الأهمية، إذ يفصلنا وقت قصير عن بداية العام، ما يجعل هذا الجدول محل بحث مكثف عبر منصات البحث المختلفة، خاصة مع رغبة الموظفين في ترتيب جداول أعمالهم وإجازاتهم السنوية بما يتناسب مع هذه العطلات.

أول إجازة رسمية في يناير 2026

تبدأ أول عطلة رسمية في عام 2026 بعيد الميلاد المجيد للأقباط الأرثوذكس، والذي يوافق يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

وتُعد هذه المناسبة إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب شركات القطاع العام.

إجازة 3 أيام

وتحظى هذه الإجازة بأهمية خاصة كونها أول عطلة رسمية في العام الجديد، ما يمنح العاملين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد بداية السنة، ويعكس في الوقت ذاته حرص الدولة على احترام المناسبات الدينية المختلفة.

جدول الإجازات الرسمية في 2026 باليوم والتاريخ

أعلنت الجهات الرسمية جدول العطلات الرسمية لعام 2026، والذي يتضمن مجموعة من الإجازات الوطنية والدينية، وجاءت مواعيده كما يلي:

يوم الخميس 1 يناير 2026 إجازة رأس السنة الميلادية.

يوم الأربعاء 7 يناير 2026 إجازة عيد الميلاد الشرقي للأقباط الأرثوذكس.

يوم الاثنين 19 يناير 2026 إجازة عيد الغطاس.

يوم الخميس 29 يناير 2026 إجازة العيد القومي للثورة والشرطة.

يوم الخميس 19 مارس 2026 وقفة عيد الفطر المبارك.

من السبت 20 حتى الأحد 22 مارس 2026 إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الأحد 5 أبريل 2026 إجازة أحد الشعانين.

من الخميس 9 حتى الاثنين 13 أبريل 2026 إجازة الأسبوع المقدس.

يوم الاثنين 13 أبريل 2026 إجازة شم النسيم.

يوم الجمعة 1 مايو 2026 إجازة عيد العمال.

يوم السبت 25 مايو 2026 إجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وقفة عيد الأضحى المبارك.

يوم السبت 30 مايو 2026 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس 18 يونيو 2026 إجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة عيد ثورة 30 يونيو.

يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

موعد قداس عيد الميلاد 2025 وهل يُحتسب إجازة رسمية في مصر

ويمثل هذا الجدول مرجعًا أساسيًا للعاملين والطلاب وأصحاب الأعمال، حيث يوضح بدقة أيام الراحة الرسمية المقررة خلال العام، مع تحديد اليوم والتاريخ لكل مناسبة.

الإجازات الرسمية في مصر 2026 بين المناسبات الوطنية والدينية

تنقسم الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي العطلات الوطنية، والثانية هي العطلات الدينية.

وتشمل العطلات الوطنية المناسبات المرتبطة بالأحداث التاريخية والوطنية، مثل عيد الشرطة، وعيد تحرير سيناء، وعيد ثورة 30 يونيو، ويوم الثورة، وعيد القوات المسلحة.

أما العطلات الدينية، فتشمل الأعياد الإسلامية والمسيحية، مثل عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، وشم النسيم، ورأس السنة الهجرية، وعيد الميلاد المجيد، إلى جانب المولد النبوي الشريف.

وتعكس هذه الإجازات التنوع الديني والثقافي في المجتمع المصري، وحرص الدولة على إتاحة الفرصة للاحتفال بهذه المناسبات.

متى إجازة عيد الميلاد 2025 في مصر .. كم يومًا
أهمية معرفة جدول الإجازات الرسمية مسبقا

تمثل معرفة جدول الإجازات الرسمية في 2026 أهمية كبيرة للمواطنين، حيث تساعد على التخطيط المسبق للإجازات السنوية، وتنظيم العمل داخل المؤسسات، كما تتيح للأسر ترتيب مناسباتها الاجتماعية والسفر في الأوقات المناسبة. كما يستفيد أصحاب الأعمال من هذا الجدول في تنظيم جداول التشغيل والإنتاج بما يتوافق مع أيام العطلات الرسمية.

ومع تزايد الاعتماد على محركات البحث للحصول على المعلومات الرسمية، أصبح الاطلاع على جدول الإجازات أحد أكثر الموضوعات بحثا مع بداية كل عام جديد، خاصة في ظل الحرص على الدقة والاعتماد على البيانات المعلنة فقط.

