تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ أسوان: السبت والأحد المقبلين إجازة لطلاب مدارس جولة الإعادة بانتخابات النواب

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالجهات المختصة بإعتبار يومى السبت والأحد القادمين فقط، أجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار لجان الإنتخابات البرلمانية، والمقرر إنطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى فيها يومى 3 و 4 يناير  2026 وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات .

وكلف المحافظ ، مدير عام مديرية التربية والتعليم بإعداد جداول مرنة وخطط تعويض دراسية، فيما يتعلق بالمراجعات للمواد المختلفة ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة وجود امتحانات لسنوات النقل بالمدارس التى ستشهد تنفيذ الاجازة بها .

أجازة لطلاب المدارس

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى حرص المحافظة على إنهاء كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الماراثون الإنتخابي الذى سيجرى داخل 3 دوائر إنتخابية تضم مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو بواقع مقعد لكل دائرة وبإجمالى ١٥٢ لجنة فرعية .

ولفت إلى أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تشمل ٥٤ لجنه فرعية حيث تبلغ طاقتها التصويتية عدد ٤١٧٨٥١ ناخب ، فيما تشمل الدائره الثالثة بنصر النوبة ٤٣ لجنه فرعية بإجمالى طاقة تصويتيه ٨١٧٤٥ ناخب ، بينما تشمل الدائرة الرابعة بمركز إدفو ٥٥ لجنه فرعية بإجمالى طاقة تصويتية ٣٣٧١٣٥ ناخبا.

بالصور

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

وحدة السكان بالشرقية تنظم ٧٠٠ ندوة توعوية لتمكين الأسرة خلال 2025

ماذا تأكل لتغير رائحة جسمك؟.. أطعمة تجعل رائحة العرق أسوأ وأخرى تحسنها فورا

