محافظ أسوان: السبت والأحد المقبلين إجازة لطلاب مدارس جولة الإعادة بانتخابات النواب

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالجهات المختصة بإعتبار يومى السبت والأحد القادمين فقط، أجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار لجان الإنتخابات البرلمانية، والمقرر إنطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى فيها يومى 3 و 4 يناير 2026 وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات .

وكلف المحافظ ، مدير عام مديرية التربية والتعليم بإعداد جداول مرنة وخطط تعويض دراسية، فيما يتعلق بالمراجعات للمواد المختلفة ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة وجود امتحانات لسنوات النقل بالمدارس التى ستشهد تنفيذ الاجازة بها .

أجازة لطلاب المدارس

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلى حرص المحافظة على إنهاء كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الماراثون الإنتخابي الذى سيجرى داخل 3 دوائر إنتخابية تضم مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو بواقع مقعد لكل دائرة وبإجمالى ١٥٢ لجنة فرعية .

ولفت إلى أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تشمل ٥٤ لجنه فرعية حيث تبلغ طاقتها التصويتية عدد ٤١٧٨٥١ ناخب ، فيما تشمل الدائره الثالثة بنصر النوبة ٤٣ لجنه فرعية بإجمالى طاقة تصويتيه ٨١٧٤٥ ناخب ، بينما تشمل الدائرة الرابعة بمركز إدفو ٥٥ لجنه فرعية بإجمالى طاقة تصويتية ٣٣٧١٣٥ ناخبا.