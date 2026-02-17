بأقل من 70 دولارا.. أفضل سوار رياضي لتتبع اللياقة البدنية

لم يمضِ سوى أيام قليلة على ظهور سوار هواوي باند 11 برو لأول مرة على الإنترنت. والآن، كشف تقرير جديد من موقع WinFuture عن معظم التفاصيل، بما في ذلك المواصفات الكاملة وصور إضافية لجهاز تتبع اللياقة البدنية القادم من هواوي.

أظهر التسريب السابق سوار Band 11 Pro باللونين الأخضر والأزرق فقط. أما التقرير الأخير، فيضيف خياراً ثالثاً وهو اللون الأسود.

إلى جانب الألوان، قد يحصل المستخدمون أيضاً على خيارات متعددة للهيكل، حيث يُقال إنه متوفر بنوعين الألومنيوم ومزيج من سبائك التيتانيوم والألومنيوم و كما ستضمن هواوي مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً، بالإضافة إلى حصوله على شهادة IP67.

مواصفات سوار هواوي باند 11 برو

أما بالنسبة للمواصفات، فستحتوي ساعة Band 11 Pro على شاشة AMOLED عمودية مقاس 1.62 بوصة بدقة 482 × 286 بكسل. ويُقال إن سطوع الشاشة يصل إلى 2000 شمعة/م².

يتميز سوار Band 11 Pro بخفة وزنه، حيث يبلغ 14 جرامًا فقط (بدون السوار)، حتى مع بطاريته بسعة 300 مللي أمبير. ويُفترض أن يوفر عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا في وضع توفير الطاقة. أما في الظروف العادية، فيمكن للمستخدمين توقع حوالي 10 أيام لكل شحنة.

يوجد أيضًا طراز Huawei Band 11 القياسي، والذي قد يشترك في الكثير من نفس التقنية ولكنه يستخدم بطارية أصغر بسعة 180 مللي أمبير في الساعة.

ميزات سوار هواوي باند 11 برو

يشتمل طراز Pro أيضًا على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج، ومقياس تسارع، وجيروسكوب، ومقياس مغناطيسي، ومستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، ومستشعر للإضاءة المحيطة. ونتيجة لذلك، يمكنك توقع ميزات صحية مثل تتبع الخطوات، ومراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة الإجهاد.

ويُقال أيضاً أن السوار يحتوي على تمارين تنفس موجهة مدمجة، ويمكن للمستخدمين قراءة الإشعارات، والتحقق من رسائل SMS، وحتى الرد على المكالمات مباشرة من السوار.



تتم مزامنة جميع البيانات الصحية مع تطبيق Huawei Health،

من المتوقع أن تطلق هواوي سوار Band 11 Pro في ألمانيا مطلع شهر مارس. وقد يتراوح سعره بين 50 و70 يورو، بحسب الإصدار.