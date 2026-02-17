قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إيراني: المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف دخلت المرحلة الفنية
إيران توافق على زيارة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها النووية
قوة الرد السريع التابعة للناتو تواصل عملياتها البحرية في بحر البلطيق ضمن مناورات "ستيدفاست دارت 2026"
إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
تكنولوجيا وسيارات

بأقل من 70 دولارا.. أفضل سوار رياضي لتتبع اللياقة البدنية

سوار هواوي
سوار هواوي
لمياء الياسين

لم يمضِ سوى أيام قليلة على ظهور سوار هواوي باند 11 برو لأول مرة على الإنترنت. والآن، كشف تقرير جديد من موقع WinFuture عن معظم التفاصيل، بما في ذلك المواصفات الكاملة وصور إضافية لجهاز تتبع اللياقة البدنية القادم من هواوي.

أظهر التسريب السابق سوار Band 11 Pro باللونين الأخضر والأزرق فقط. أما التقرير الأخير، فيضيف خياراً ثالثاً وهو اللون الأسود.

إلى جانب الألوان، قد يحصل المستخدمون أيضاً على خيارات متعددة للهيكل، حيث يُقال إنه متوفر بنوعين الألومنيوم ومزيج من سبائك التيتانيوم والألومنيوم و كما ستضمن هواوي مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً، بالإضافة إلى حصوله على شهادة IP67.

مواصفات سوار هواوي باند 11 برو 

مواصفات سوار هواوي باند 11 برو 

أما بالنسبة للمواصفات، فستحتوي ساعة Band 11 Pro على شاشة AMOLED عمودية مقاس 1.62 بوصة بدقة 482 × 286 بكسل. ويُقال إن سطوع الشاشة يصل إلى 2000 شمعة/م².

يتميز سوار Band 11 Pro بخفة وزنه، حيث يبلغ 14 جرامًا فقط (بدون السوار)، حتى مع بطاريته بسعة 300 مللي أمبير. ويُفترض أن يوفر عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا في وضع توفير الطاقة. أما في الظروف العادية، فيمكن للمستخدمين توقع حوالي 10 أيام لكل شحنة.

يوجد أيضًا طراز Huawei Band 11 القياسي، والذي قد يشترك في الكثير من نفس التقنية ولكنه يستخدم بطارية أصغر بسعة 180 مللي أمبير في الساعة.

ميزات سوار هواوي باند 11 برو 

يشتمل طراز Pro أيضًا على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج، ومقياس تسارع، وجيروسكوب، ومقياس مغناطيسي، ومستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، ومستشعر للإضاءة المحيطة. ونتيجة لذلك، يمكنك توقع ميزات صحية مثل تتبع الخطوات، ومراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة الإجهاد.

ويُقال أيضاً أن السوار يحتوي على تمارين تنفس موجهة مدمجة، ويمكن للمستخدمين قراءة الإشعارات، والتحقق من رسائل SMS، وحتى الرد على المكالمات مباشرة من السوار.


تتم مزامنة جميع البيانات الصحية مع تطبيق Huawei Health،

من المتوقع أن تطلق هواوي سوار Band 11 Pro في ألمانيا مطلع شهر مارس. وقد يتراوح سعره بين 50 و70 يورو، بحسب الإصدار.

