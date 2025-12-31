قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
أخبار البلد

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية
عبد العزيز جمال

24 ساعة فقط تفصل المواطنين عن بداية العام الميلادي الجديد 2026، ما يرفع وتيرة البحث حول الإجازات الرسمية في 2026، خاصة مع سعي الكثيرين للتخطيط المسبق لفترات الراحة أو السفر أو ترتيب الالتزامات الأسرية والمهنية، وسط تساؤلات متزايدة حول عدد الإجازات الرسمية وهل يوم رأس السنة الميلادية يُعد عطلة رسمية في مصر.
 

أجندة مجلس الوزراء تحدد الإجازات الرسمية

تصدر الإجازات الرسمية في 2026 وفقًا لأجندة مجلس الوزراء، التي تتضمن المناسبات الدينية والوطنية التي يحصل خلالها العاملون في الدولة على إجازات مدفوعة الأجر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، مع الإشارة إلى أن بعض الإجازات الوطنية أو الاجتماعية مثل شم النسيم أو ذكرى نصر أكتوبر قد يتم ترحيلها إلى يوم خميس إذا جاءت في منتصف الأسبوع.
 

الإجازات الرسمية 2025

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟

وبالرجوع إلى الأجندة الرسمية، فإن يوم 1 يناير 2026 لا يُعد إجازة رسمية في مصر، حيث لم يصدر أي قرار حكومي باعتباره عطلة رسمية، لتكون أول إجازة رسمية في العام الجديد هي عيد الميلاد المجيد.

بينما قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل يوم الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025 وهو يوافق يوم الأربعاء لكن يتم إرجاء الإجازة إلى يوم الخميس الأول من يناير 2026.

وكشف البنك المركزي، في بيان رسمي، عودة البنوك لاستئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

الإجازات الرسمية في يناير 2026

يشهد شهر يناير 2026 انطلاقة الإجازات الرسمية في العام الجديد، حيث يضم مناسبتين بارزتين، إحداهما دينية والأخرى وطنية، وجاءتا على النحو التالي:
 

مواعيد الإجازات الرسمية القادمة

7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد
25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

جدول الإجازات الرسمية في 2026 كاملًا

تتوزع الإجازات الرسمية في 2026 بين مناسبات دينية ووطنية على مدار العام، وفق الجدول التالي:

7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد
25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير
20 – 22 مارس (الجمعة – الأحد): عيد الفطر المبارك
13 أبريل (الإثنين): شم النسيم
25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء
1 مايو (الجمعة): عيد العمال
26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات
27 – 29 مايو (الأربعاء – الجمعة): عيد الأضحى المبارك
17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ
30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو
23 يوليو (الخميس): عيد ثورة 23 يوليو
26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف
6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر)

عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر 2026

وبحسب أجندة مجلس الوزراء، يبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، دون احتساب الإجازات الأسبوعية (الجمعة والسبت).

الإجازات الرسمية بين العمل والراحة

تمثل الإجازات الرسمية في 2026 فرصة مهمة للمواطنين لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، سواء من خلال الراحة أو السفر أو قضاء الوقت مع الأسرة، مع استمرار ترقب القرارات الحكومية المتعلقة بترحيل بعض الإجازات حال توافقها مع منتصف الأسبوع.

