إجازة رأس السنة الميلادية 2026 يبحث عنها الكثير من المواطنين، وذلك مع اقتراب حلول رأس السنة الميلادية 2026، تتزايد تساؤلات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حول ما إذا كان يوم 1 يناير إجازة رسمية في مصر من عدمه، خاصة في ظل الرغبة في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر.

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

حتى الآن لم يصدر مجلس الوزراء أي قرار باعتبار رأس السنة الميلادية إجازة رسمية. ووفقا لأجندة الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، لا يشمل يوم 1 يناير ضمن الإجازات الرسمية المعتمدة، حيث تبدأ أول إجازة رسمية في شهر يناير بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، وبذلك لا يعد رأس السنة الميلادية عطلة رسمية في مصر.

موعد رأس السنة الميلادية 2026

يوافق رأس السنة الميلادية 2026 يوم الخميس 1 يناير، ويعد يوم عمل طبيعي في المصالح الحكومية والمدارس والجامعات، بينما تمنح بعض مؤسسات القطاع الخاص إجازة في هذا اليوم وفقا لطبيعة العمل وسياسات كل جهة، دون تعميم ذلك على جميع القطاعات إلا بصدور قرار رسمي.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

تشمل مواعيد الإجازات الرسمية المتوقعة خلال عام 2026 ما يلي:

إجازات شهر يناير 2026

الأربعاء 7 يناير إجازة عيد الميلاد المجيد

الاثنين 19 يناير إجازة عيد الغطاس

الأحد 25 يناير إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

إجازات شهر مارس 2026

الخميس 19 مارس وقفة عيد الفطر المبارك

الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس إجازة عيد الفطر المبارك

إجازات شهر أبريل 2026

الأحد 5 أبريل إجازة أحد الشعانين

الخميس 9 أبريل حتى الأحد 12 أبريل إجازات الأسبوع المقدس

الاثنين 13 أبريل إجازة شم النسيم

إجازات شهر مايو 2026

الجمعة 1 مايو إجازة عيد العمال

السبت 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء

الثلاثاء 26 مايو وقفة عيد الأضحى

السبت 30 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك

إجازات شهر يونيو 2026

الخميس 18 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية

إجازات شهر يوليو 2026

الخميس 2 يوليو إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو إجازة عيد ثورة 23 يوليو

إجازات شهر أغسطس 2026

الثلاثاء 26 أغسطس إجازة المولد النبوي الشريف

إجازات شهر أكتوبر 2026

الثلاثاء 6 أكتوبر إجازة عيد القوات المسلحة

وتخضع بعض الإجازات المرتبطة بالمناسبات الدينية لتأكيد رسمي من مجلس الوزراء وفقا للرؤية الشرعية وقرارات الدولة.