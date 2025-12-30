قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مساء اليوم
سوريا .. اعتقال 21 شخصا على صلة بنظام الأسد في اللاذقية
عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر
هل تبطل الصلاة بسبب الخطأ في نطق تشكيل القرآن؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجازة رأس السنة الميلادية 2026

اجازه راس السنه الميلاديه 2026
اجازه راس السنه الميلاديه 2026
محمد غالي

إجازة رأس السنة الميلادية 2026 يبحث عنها الكثير من المواطنين، وذلك مع اقتراب حلول رأس السنة الميلادية 2026، تتزايد تساؤلات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حول ما إذا كان يوم 1 يناير إجازة رسمية في مصر من عدمه، خاصة في ظل الرغبة في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر.

اجازه راس السنه الميلاديه 2026

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

حتى الآن لم يصدر مجلس الوزراء أي قرار باعتبار رأس السنة الميلادية إجازة رسمية. ووفقا لأجندة الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، لا يشمل يوم 1 يناير ضمن الإجازات الرسمية المعتمدة، حيث تبدأ أول إجازة رسمية في شهر يناير بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، وبذلك لا يعد رأس السنة الميلادية عطلة رسمية في مصر.

اجازه راس السنه الميلاديه 2026

موعد رأس السنة الميلادية 2026

يوافق رأس السنة الميلادية 2026 يوم الخميس 1 يناير، ويعد يوم عمل طبيعي في المصالح الحكومية والمدارس والجامعات، بينما تمنح بعض مؤسسات القطاع الخاص إجازة في هذا اليوم وفقا لطبيعة العمل وسياسات كل جهة، دون تعميم ذلك على جميع القطاعات إلا بصدور قرار رسمي.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

تشمل مواعيد الإجازات الرسمية المتوقعة خلال عام 2026 ما يلي:

إجازات شهر يناير 2026
الأربعاء 7 يناير إجازة عيد الميلاد المجيد
الاثنين 19 يناير إجازة عيد الغطاس
الأحد 25 يناير إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

إجازات شهر مارس 2026
الخميس 19 مارس وقفة عيد الفطر المبارك
الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس إجازة عيد الفطر المبارك

إجازات شهر أبريل 2026
الأحد 5 أبريل إجازة أحد الشعانين
الخميس 9 أبريل حتى الأحد 12 أبريل إجازات الأسبوع المقدس
الاثنين 13 أبريل إجازة شم النسيم

إجازات شهر مايو 2026
الجمعة 1 مايو إجازة عيد العمال
السبت 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء
الثلاثاء 26 مايو وقفة عيد الأضحى
السبت 30 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك

إجازات شهر يونيو 2026
الخميس 18 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية

إجازات شهر يوليو 2026
الخميس 2 يوليو إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو
الخميس 23 يوليو إجازة عيد ثورة 23 يوليو

إجازات شهر أغسطس 2026
الثلاثاء 26 أغسطس إجازة المولد النبوي الشريف

إجازات شهر أكتوبر 2026
الثلاثاء 6 أكتوبر إجازة عيد القوات المسلحة

وتخضع بعض الإجازات المرتبطة بالمناسبات الدينية لتأكيد رسمي من مجلس الوزراء وفقا للرؤية الشرعية وقرارات الدولة.

اجازه راس السنه الميلاديه 2026 اجازه راس السنه الميلاديه اجازه راس السنه السنه الميلاديه 2026 رأس السنة الميلادية إجازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد انتهاء التقييمات|المدارس تعلن استمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

الأهلي السعودي

الأهلي يتجاوز الفيحاء بثنائية ويعود لطريق الانتصارات في الدوري السعودي

منتخب الجزائر

تغييرات في تشكيلة الجزائر أمام غينيا الاستوائية

منتخب الكاميرون

غدا.. ختام منافسات المجموعة السادسة بأمم أفريقيا

بالصور

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد