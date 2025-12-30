قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

رأس السنة 2026.. هل الخميس 1 يناير إجازة رسمية للحكومي والخاص؟

إجازة رأس السنة الميلادية 2026
إجازة رأس السنة الميلادية 2026
رشا عوني

تفصلنا ساعات قليلة عن موعد رأس السنة الميلادية 2026، وارتفعت معدلات البحث والتساؤلات حول الإجازة الرسمية، وهل يوم رأس السنة إجازة أم لا؟ حيث يترقب الجميع في كل القطاعات بالدولة موعد أقرب إجازة رسمية مقبلة في 2026. 

هل الخميس القادم إجازة؟

وعن إجابة سؤال «هل الخميس القادم إجازة؟»، فحتى الآن لم يُصدر أى قرار رسمى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو مجلس الوزراء، بشأن أن يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 إجازة رسمية للطلاب والموظفين والعاملين بجميع القطاعات.

وحتى الآن، فإن قرار العطلة الصادر يخص موظفى البنوك فقط، ولا يمتد إلى باقى القطاعات الحكومية أو التعليمية.

هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟ - موقع بصراحة الإخباري
اجازة رأس السنة 2026

قرار رسمي بإجازة البنوك الخميس المقبل

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل يوم الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025 وهو يوافق يوم الأربعاء، لكن يتم إرجاء الإجازة إلى يوم الخميس الأول من يناير 2026.

وأكد البنك المركزي، في بيان رسمي له، عودة البنوك لاستئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026
اجازة رسمية

هل يوم الخمس رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟

لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن عن منح إجازة رأس السنة الميلادية يوم 1 يناير 2026، وبالعودة إلى أجندة مجلس الوزراء لـ الإجازات الرسمية لعام 2025، فلم تشمل إجازة يوم 1 يناير، بل بدأت أول إجازة رسمية يوم 7 يناير، وهي إجازة عيد الميلاد للمسيحيين، وبذلك فإن رأس السنة الميلادية ليس إجازة رسمية في مصر. 

تليجراف مصر/هل رأس السنة إجازة رسمية في مصر 2026؟
رأس السنة 2026

إجازة 7 يناير 2026

تبدأ إجازات 2026 في مصر، بإجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد الـ33، وهي أول إجازة دينية تخص المسيحيين، إلا أنها تمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين العام والامتحانات وجميع الأنشطة الرسمية.


جدول الإجازات الرسمية في 2026 

  • يوم الثلاثاء 7 يناير: إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم السبت 25 يناير: إجازة بمناسبة عيد الشرطة.
  • يوم الاثنين 31 مارس: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الاثنين 21 أبريل: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
  • يوم الجمعة 25 أبريل: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الخميس 1 مايو: إجازة بمناسبة عيد العمال.
  • يوم الجمعة 6 يونيو: إجازة بمناسبة وقفة عرفات.
  • يوم السبت 7 يونيو: إجازة بمناسبة عيد الأضحى.
  • يوم الخميس 27 يونيو: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الاثنين 30 يونيو: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  • يوم الأربعاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة عيد الثورة.
  • يوم الخميس 6 سبتمبر: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الاثنين 6 أكتوبر: إجازة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.
