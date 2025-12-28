قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
الوطنية للانتخابات تشكر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لنقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي
تردد قناة SOLO CALCIO ITALIA لمتابعة كأس أمم إفريقيا 2026 مجانا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كون الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب، والتي أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، عن إجازة البنوك العاملة في مصر بمناسبة انتهاء السنة المالية 2025.

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟

وأوضح البنك المركزي أن إجازة البنوك تحل يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، على أن تستأنف البنوك عملها صباح يوم الأحد 4 يناير 2026، بعد انتهاء العطلة الرسمية.

وتعود البنوك، البالغ عددها 36 بنكا، إلى العمل وفقا للمواعيد الرسمية من الساعة 8.30 صباحا حتى 3 ظهرا، وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، باستثناء الإجازات والعطلات الرسمية المعتمدة.

الإجازات الرسمية في مصر 2026

وجاءت أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 وفقا لقرار مجلس الوزراء على النحو التالي.
عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.
عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
عيد شم النسيم.
عيد الفطر المبارك اليومان الأول والثاني من شهر شوال.
عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل.
عيد العمال يوم 1 مايو.
عيد ثورة 30 يونيو.
عيد ثورة 23 يوليو.
رأس السنة الهجرية.
المولد النبوي الشريف.
عيد الأضحى المبارك يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد.
عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب بدء عام ميلادي جديد، حيث يحرص الموظفون والعاملون بمختلف قطاعات الدولة، إلى جانب الطلاب في المدارس والجامعات، على معرفة مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2026.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026

يحظى شهر يناير بأهمية خاصة ضمن جدول الإجازات الرسمية، حيث يشهد مناسبتين رسميتين.
الأربعاء 7 يناير 2026، عيد الميلاد المجيد.
الأحد 25 يناير 2026، عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

ويبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية خلال شهر يناير يومين، تضاف إليهما العطلات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت.

مواعيد إجازة نصف العام 2025 2026 في المدارس

وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس يوم السبت 24 يناير 2026، وتنتهي يوم الخميس 5 فبراير 2026، بمدة إجازة أسبوعين كاملين.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2026، وتشمل الإجازة جميع المراحل التعليمية، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية.

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟

مواعيد إجازة نصف العام 2025 2026 في الجامعات

أما بالنسبة لطلاب الجامعات والمعاهد، فتبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 31 يناير 2026، وتنتهي يوم الخميس 12 فبراير 2026، بمدة إجازة أسبوعين.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 14 فبراير 2026، مع الإشارة إلى أن مواعيد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول قد تختلف من جامعة إلى أخرى، بينما يظل موعد الإجازة موحدا وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة.

عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026

وفقا لأجندة العطلات الرسمية، يحصل العاملون في قطاعات الدولة المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة، على نحو 13 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال العام الميلادي 2026، والذي يبدأ يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.

أول إجازة رسمية في عام 2026

وتكون أول إجازة رسمية في العام الميلادي الجديد يوم الخميس 1 يناير 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وأكدت القرارات الرسمية أن الإجازات والعطلات الرسمية تكون مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

