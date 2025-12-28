بدء اجازة نصف العام 2026 في المدارس لهؤلاء الطلاب .. الأربعاء

اجازة نصف العام 2026 في المدارس … تبدأ رسمياً لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) الاربعاء القادم الموافق31 ديسمبر 2025 ، حيث تنتهي التقييمات النهائية لهؤلاء الطلاب 30 ديسمبر 2025

ومن المقرر أن تستمر اجازة نصف العام 2026 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) حتى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

أما عن اجازة نصف العام 2026 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات فمن المقرر أن تبدأ من 6 يناير حتى 5 فبراير 2026 ، حيث تنتهي التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات 5 يناير 2026

اجازة نصف العام لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط

موعد اجازة نصف العام 2026 لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس ، بحسب ما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المقرر أن يكون السبت 24 يناير 2026

وستكون مدة موعد اجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط ، حيث تنتهي في المدارس يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

جدول امتحانات نصف العام 2026

وقد بدأت مديريات التربية والتعليم ، في إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف

جدول امتحانات نصف العام 2026 بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين



وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أن هناك تعليمات تنص على عدم عقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2026 خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين، أيام ٥ و ٦ و ٧ يناير 2026

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على احكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026