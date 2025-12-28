قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاميرات مراقبة وعقوبات رادعة|ماذا قررت الحكومة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة؟

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
ياسمين بدوي

قررت الحكومة اتخاذ عددا من الإجراءات الرادعة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، تعليمات مشددة لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، وجه خلالها بما يلي :

  • العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 على أعلى مستوى
  • مواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة، سعياً لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
  •  وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تكون كل لجان الامتحانات مُزودة بكاميرات مُراقبة
  • مراجعة ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوزارات والجهات المعنية، للتوافق على صياغات نهائية لهذه القرارات المهمة، قبل عرضها على اجتماع مجلس الوزراء، تمهيداً لتنفيذها، بما يُسهم في ضبط أعمال الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص.

أحدث تصريحات وزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة 2026 ؟

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه تم وضع عددا من التصورات التي يتم دراستها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بهذا الملف، على النحو الذي يسهم في ضبط أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ؛ لتضييق الخناق على مُحاولات الغش الفردي، أو الجماعي، للعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم الأعلان عن عقوبات وقائع الغش، بشفافية ووضوح لضبط تلك الوقائع، وذلك قبل البدء في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، لتكون الأمور واضحة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكداً: "هذه ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026 سيتم مواجهتها بحسم شديد وعقوبات رادعة".

ورداً على توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بأن تكون كل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 مُزودة بكاميرات مُراقبة، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  نسبة من 90 لـ 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة مُزودة بالفعل بكاميرات مُراقبة، تُصور مختلف الجوانب في كل لجنة، ويتم حالياً استكمال تركيب كاميرات مراقبة في كل لجان امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعداد و إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل وقت كافي من موعد بدء الامتحانات

ومن المعتاد أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 هو جدول موحد على مستوى الجمهورية في جميع محافظات مصر 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تراعي عند اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 راحة ومصلحة طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون انحياز لأي شعبة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب 

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى جانب نشره على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت .

امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

