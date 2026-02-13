قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جهاز المشروعات: عقود التشبيك والتصنيع تعزز سلاسل الإمداد وتنمية الاقتصاد

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

تفقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فعاليات معرض Private Label Egypt التصنيع لدي الغير B2B بمرافقة سهيل محمد تركي رئيس مجلس ادارة  الشركة المنظمة للمعرض ولفيف من قيادات الجهاز و الشركة

ويشارك جهاز تنمية المشروعات في معرض (Private Label Egypt )حرصا على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة من خلال تشبيك تلك المشروعات مع العلامات التجارية الكبري في السوق المحلي و الاقليمي.

وأجرى باسل رحمي حوارا مفتوحا مع أصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة المشاركين في فعاليات المعرض، طالبهم خلاله بالسعي لتحقيق أقصى استفادة من مشاركتهم بالمعرض و عرض افضل منتجاهم وخدماتهم أمام الشركات والعلامات التجارية الكبري وتحسين مهارات التفاوض للحصول على عقود تصنيع للغير تساعدهم على التوسع في مشروعاتهم وتطويرها.

وأكد رحمي لأصحاب المشروعات على أهمية عقود التشبيك والتصنيع لدي الغير في الوقت الحالي بالنسبة لتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى سعي الشركات الكبري في الاعتماد على مثل هذه الشراكات توفيرا للتكاليف وتعزيزا لسلاسل الإنتاج وتوفيرا لمدخلات الإنتاج ومواد التشغيل محليا.

وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يوفر جناحاً خاصاً به خلال فعاليات المعرض لإتاحة الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات والزائرين على حد السواء لمساعدتهم على التغلب على التحديات التي تواجههم في سوق العمل ومساعدتهم على التوسع والنمو وتعزيز قدرة مشروعاتهم في استيعاب المزيد من فرص العمل.

من جانبه ثمن سهيل محمد تركي رئيس مجلس ادارة  الشركة المنظمة للمعرض حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في إقامة المعارض التسويقية الخاصة بتشبيك الأعمال الصغيرة مع العلامات التجارية الكبرى، ودور ذلك في المساهمة في تعزيز سلاسل الإمداد وتوفير التكاليف الدولارية مؤكدا على التعاون لجعل معارض التصنيع لدى الغير تجربة تسويقية رائدة في السوق المصري برعاية جهاز تنمية المشروعات.

جدير بالذكر ان المعرض مستمر حتى غداً 14 فبراير في مجمع (مراكز District 5) في القاهرة الجديدة، بمشاركة عدد كبير من المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة بجانب عدد كبير من العلامات التجارية المصرية الكبرى المتخصصة في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة.

