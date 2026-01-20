قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

محمد صبيح

أكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تطوير أداء العاملين بالجهاز لتعزيز القدرات ورفع الكفاءات لتقديم الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية للعملاء وأصحاب المشروعات بشكل أكثر احترافية يواكب المتغيرات التكنولوجية والرقمية المتسارعة في السوق المصري والإقليمي.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مذكرة تفاهم تقضي بقيام الأكاديمية بتوفير برامج التدريب اللازمة للعاملين بالجهاز لبناء وتنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم الوظيفية.

وقد شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك بحضور الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية وقام بالتوقيع شريف متولي رئيس القطاع المركزي للموارد البشرية بالجهاز، والدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية للتدريب وتطوير الأعمال. 

وحضر التوقيع الدكتور رأفت عباس المشرف علي برامج التنمية بالجهاز و محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز و  الدكتورة رشا راغب النائب الاول لرئيس الاكاديمية ولفيف من قيادات الجهاز و الاكاديمية.

وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يضع تطوير أداء العنصر البشري على رأس أولوياته حرصًا من الجهاز على مواكبة موظفيه للتطور الذي تشهده عمليات إتاحة التمويلات والخدمات غير المالية والخدمات التسويقية للعملاء، حيث يعمل الجهاز بالشراكة مع الجهات التعليمية والتدريبية الرائدة وذات الخبرات المميزة للاستفادة من برامجها المعتمدة عالميًا وعربيًا، مما يتيح للعاملين بالجهاز تطوير أدائهم وتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من الأدوات الرقمية، بما يساعدهم في تقديم خدمة أفضل لعملاء الجهاز وأصحاب المشروعات من حيث الجودة والدقة والسرعة، ويعزز من قدرة الجهاز بشكل عام في تلبية احتياجات قطاع المشروعات. 

وأضاف رحمي أن التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية سيتيح للموظفين الاستفادة من محتوى تدريبي وتعليمي عالي الجودة أنتجته الأكاديمية الرائدة بالتعاون مع خبراء متخصصين من مختلف الدول العربية في مجالات متنوعة، موضحًا أنه يجري التنسيق بين الجهاز والأكاديمية لمنح العاملين بالجهاز منحًا جزئية لتسهيل حصولهم على الدكتوراه المهنية والماجستير في إدارة الأعمال، بما يعزز من قدراتهم في تقديم خدمات الدعم بشكل أكثر احترافية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أنه من المقرر أن تقوم الأكاديمية العربية بإعداد برامج تدريب فنية مخصصة لجهاز تنمية المشروعات، كبرامج إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة، وبرامج إعداد دراسات الجدوى، والمخاطر والحوكمة، والتحول الرقمي، وسلاسل القيمة والإمداد، وذلك في إطار التعاون المشترك لرفع أداء مقدمي الخدمات لأصحاب المشروعات أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف المجالات في جميع المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، على أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في تقديم برامج تدريبية وفنية متخصصة لموظفي الجهاز تضيف قيمة كبيرة لعملية تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات.

وأشار إلى تعاون الأكاديمية مع جهاز تنمية المشروعات في وضع دراسة لاحتياجات أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، والعمل على إعداد دورات تدريبية لرفع قدرات موظفي الجهاز لتقديمها بأفضل الطرق.

كما أشار إلى أن الأكاديمية لديها خبرات رائدة في هذا المجال كونها إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك الرائدة في تقديم خدمات التدريب والتعليم والتأهيل العلمي في المجالات المالية والمصرفية، فضلًا عن قدرتها على إعداد برامج تدريبية مخصصة وفقًا لاحتياجات كل منشأة.

وأكد شريف متولي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لجهاز تنمية المشروعات نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات المؤسسية، من خلال الاستثمار المستدام في تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

