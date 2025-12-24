جهاز تنمية المشروعات ينظم دورات تدريبية وندوات وورش عمل لتطوير مشروعات شباب بورسعيد

أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قيام فرع الجهاز في المحافظة بعقد برامج تدريبية وورش عمل خلال شهري ديسمبر ويناير، لتأهيل أبناء المحافظة لإقامة المزيد من المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية أو تطوير القائم منها، وتشجيعهم على العمل الحر، من خلال تمكينهم من خدمات الجهاز المالية وغير المالية وخدمات الامتياز التجاري، وكذلك خدمات التسويق لمساعدتهم على النفاذ بمنتجاتهم إلى الأسواق الاقليمية وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية.

وهنأ رحمي أبناء محافظة بورسعيد والسيد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بمناسبة العيد القومي، مؤكدا حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات للشباب من أصحاب المشروعات القائمة أو الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وأكد رحمي أن الجهاز سيعمل على مضاعفة التمويلات لشباب المحافظة خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك من خلال خطة يتم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظة والجهات الشريكة للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية في بورسعيد، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تعزيز سبل التعاون مع محافظة بورسعيد والعمل على تلبية الاحتياجات التمويلية والفنية للنهوض بالمشروعات الصناعية خاصة المشروعات المقامة بالمجمعات الصناعية، ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية، خاصة وأن المحافظة تتمتع بوجود عدد متنوع من المشروعات المؤهلة للتصدير للخارج، بجانب تهيئة بيئة مشجعة للمواطنين على الاستفادة من المجمعات الصناعية الجديدة لبدء مشروعاتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية ومنها المنتجات الغذائية والملابس والصناعات الكيماوية والجلدية.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن خطط عمل الجهاز في المحافظة تهدف إلى إتاحة وتقديم المزيد من التيسيرات والمزايا والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية الواردة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لشباب بورسعيد والعمل على تمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمات لمساعدتهم على إقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة.

وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات قام بتمويل 14.7 ألف مشروع بالمحافظة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نوفمبر 2025 بإجمالي تمويل بلغ 627 مليون جنيه مما أتاح 26 ألف فرصة عمل، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 72.9 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 107 ألف يومية عمل كما تم استخراج ما يزيد على 5 آلاف رخصة مؤقتة ونهائية لمشروعات جديدة من خلال وحدة الشباك الواحد بالمحافظة.

ودعا رحمي أبناء المحافظة للتواصل مع فرع جهاز تنمية المشروعات في بورسعيد للاشتراك في الدورات التدريبية وورش العمل المقرر إقامتها خلال شهري ديسمبر ويناير للاستفادة من خدمات الجهاز في تعزيز قدراتهم لتأسيس المشروعات المتنوعة أو تطوير القائم منها.

وتجدر الإشارة إلى أن فرع الجهاز بمحافظة بورسعيد ينفذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل بيانها كالآتي:

ندوتين وورشة عمل حول خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية والتعريف بخدمات الامتياز وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومديرية الشباب والرياضة والأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري والمخطط عقدها يومي 6 و 12 يناير 2026.

تنفيذ ورشة عمل والبرنامج التدريبي (مهارات ريادة الأعمال لشباب الأعمال ببورسعيد ) والمخطط عقدها بالأسبوع الرابع من يناير 2025 لطلبة وشباب محافظة بورسعيد بالتنسيق مع مركز تدريب كرياتيفا وجامعة بورسعيد.

عقد ورشة مع أصحاب المصانع والمشروعات الإنتاجية المميزة بمحافظة بورسعيد في اطار تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي بين مصر والمملكة الأردنية حول إمكانية نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأردني خلال النصف الأول من يناير 2026

عقد لقاء مع سيدات الاعمال بورسعيد في اطار الترشيح للمشاركة بفعاليات تحالف سيدات أعمال البريكس المقرر عقده خلال شهر يناير والذي يهدف لإتاحة الفرصة لسيدات الأعمال المتميزات من عملاء الجهاز بمحافظة بورسعيد للمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام.