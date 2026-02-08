عبدالمجيد تبون: الرئيس عبدالفتاح السيسي أخ لي .. ومن يمس مصر يمسنا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة له، السبت، متانة العلاقات مع مصر، مشيدًا كذلك بعلاقات الجزائر مع دول أخرى.

وقال تبون: «علاقاتنا أكثر من أخوية مع مصر وقطر والسعودية».

وأضاف: «الشيء الذي يمس السعودية يمسنا»، مشددًا على أن «بيننا وبين مصر تاريخًا كبيرًا، والرئيس السيسي بالنسبة لي أخ».

وتابع تبون: «أول جيش ساعدنا في عام 1963 هو الجيش المصري، وبومدين لم يقصّر معهم، ومن يمس مصر يمسنا، ولن نقبل بأي عدوان عليها».

وأضاف: «موريتانيا حرة في علاقاتها، ولا نفرض أي شروط في علاقاتنا مع الدول، وتاريخنا مشترك مع مالي، رغم أنهم رفضوا وساطتنا، ولكن أحذّر من الاغترار ببعض الدعوات المغرضة».