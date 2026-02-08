قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يكشف : استبعاد «بانزا» من الزمالك ليس طبيًا .. وهذه تفاصيل الأزمة
عبدالمجيد تبون: الرئيس عبدالفتاح السيسي أخ لي .. ومن يمس مصر يمسنا
مُستمرون مع الدراويش.. الإسماعيلي ينفي تلقي أي عروض رسمية للاعبيه
محمد ثروت يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيته في مسلسل «السوق الحرة» | فيديو
إعلامية: «توروب» بيعمل حاجات غريبة .. والأهلي اتعادل بخبراته
نهاية مأساوية لمُسن عاش وحيدًا.. العثور على جثمانه بعد تحلله و«أمن الغربية»: الوفاة طبيعية
أحمد سليمان يُعلن انتهاء أزمة اللاعب عمرو زكي بعد توقيفه في مطار القاهرة
«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور
«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف
«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام
من 20% إلى 50% نجاة.. هبة السويدي تكشف تطورًا تاريخيًا في علاج الحروق بمصر |تفاصيل
البرلمانية أميرة صابر توضح: بنك الأنسجة حق إنساني وفجوات قانون التبرع بالأعضاء تعطّل التطبيق|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبدالمجيد تبون: الرئيس عبدالفتاح السيسي أخ لي .. ومن يمس مصر يمسنا

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
محمد على

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة له، السبت، متانة العلاقات مع مصر، مشيدًا كذلك بعلاقات الجزائر مع دول أخرى.

وقال تبون: «علاقاتنا أكثر من أخوية مع مصر وقطر والسعودية».

وأضاف: «الشيء الذي يمس السعودية يمسنا»، مشددًا على أن «بيننا وبين مصر تاريخًا كبيرًا، والرئيس السيسي بالنسبة لي أخ».

وتابع تبون: «أول جيش ساعدنا في عام 1963 هو الجيش المصري، وبومدين لم يقصّر معهم، ومن يمس مصر يمسنا، ولن نقبل بأي عدوان عليها».

وأضاف: «موريتانيا حرة في علاقاتها، ولا نفرض أي شروط في علاقاتنا مع الدول، وتاريخنا مشترك مع مالي، رغم أنهم رفضوا وساطتنا، ولكن أحذّر من الاغترار ببعض الدعوات المغرضة».

تبون الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العلاقات مصر الجزائر مصر وقطر والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

الخصوبة

للرجال فقط .. طرق الوقاية من ضعف الخصوبة

شوربة الطماطم

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة

آلام البطن

كيفية تخفيف آلام البطن في المنزل

بالصور

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين
ميلانين
ميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد