أم مُكافحة.. هالة فاخر تكشف لـ«صدى البلد» كواليس شخصيتها في مسلسل «البخت» | فيديو

كشفت النجمة هالة فاخر في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل وكواليس شخصيتها في مسلسل «البخت»، مؤكدة أن الدور يحمل طابعًا دراميًا مؤثرًا ويعتمد على الصراع الإنساني والمشاعر الصادقة.

وأوضحت هالة فاخر أنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية أم تكافح وتدافع عن ابنها بكل قوتها، مشيرة إلى أن الشخصية مليئة بالتحديات والانفعالات، وتعكس معاناة الأم وصراعها المستمر من أجل حماية أسرتها، وهو ما جعلها تتفاعل معها على المستوى الإنساني والفني.

وأضافت أن مسلسل «البخت» يتضمن العديد من المفاجآت الدرامية التي ستشد انتباه الجمهور، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل والتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

وأكدت هالة فاخر حبها لتقديم الأدوار المتنوعة، موضحة أنها تعشق الكوميديا بقدر عشقها للتراجيديا، وتسعى دائمًا لاختيار شخصيات مختلفة تثري مشوارها الفني وتمنحها مساحة للتجديد.

ويشارك في بطولة مسلسل «البخت» كل من نسرين أمين، والنجم الإماراتي مروان عبد الله صالح، وأحمد عبد العزيز، وأحمد وفيق، وهالة فاخر، ومجدي كامل، وعبير صبري، وهو من إخراج معتز حسام.

ويُنتظر أن يحقق المسلسل تفاعلًا كبيرًا عند عرضه، في ظل قصته المشوقة وأداء أبطاله المميز.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/20yzD02X44g?si=Rp6GPR54ljFzKLOq