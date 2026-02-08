الزمالك وسفر الجماهير إلى زامبيا .. تصريحات مهمة من نائب السفير

أكد المستشار نادر شبل، نائب سفيرة مصر في زامبيا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أنه لم يرد إلى السفارة المصرية في زامبيا أي تواصل رسمي يخص سفر الجماهير المصرية.

وأوضح أن السفارة الزامبية في مصر أبدت تعاونًا كاملًا في هذا الملف، إلا أن السفارة المصرية في زامبيا لم تتلقَ أي طلبات أو إخطار رسمي يتعلق بسفر مشجعين، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تمت حتى الآن تقتصر فقط على بعثة الفريق، دون وجود أي ترتيبات خاصة بالجماهير.

وكان قد صرّح المستشار نادر شبل، نائب سفيرة مصر في زامبيا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن بعثة الزمالك وعودتها عبر الطريق التجاري في ظل وجود مباراة يوم 11 أمام سموحة، سيكون أمرًا بالغ الصعوبة، مؤكدًا أن قرار إدارة النادي يُعد قرارًا سليمًا في هذا التوقيت.