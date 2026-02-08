تحذير إسرائيلي: غزة على شفا انفجار بينما واشنطن مُنشغلة بإيران

كشفت صحف عبرية عن تحذير مسؤولين أمنيين إسرائيليين من اقتراب جبهة غزة من الانفجار، في ظل انشغال واشنطن بملف إيران.

وذكر موقع "واي نت" أن القيادة الجنوبية أنهت خطط العمليات، بانتظار قرار سياسي للتحرك ونزع سلاح حماس.

وقال المسؤولون إن وزير حرب الاحتلال أكد عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية دون خطة عملية لتجريد حماس من أسلحتها.

فيما أفادت تقديرات أمنية بأن حماس تعمل على تعزيز قدراتها والتدرب تحسبًا لمناورة برية محتملة.