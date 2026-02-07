موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة

يبحث الكثير عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تسيطر على الأجواء ،ففي ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس الحار على مختلف المحافظات، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

موعد انكسار الموجة الحارة

ومن المتوقع أن تبلغ ذروة هذا الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن تعود درجات الحرارة للانخفاض تدريجيًا مع نهاية الأسبوع.



تفاصيل موجة الحرارة والدرجات المتوقعة

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن البلاد تشهد موجة طقس حار أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم بين 27 و28 درجة مئوية، أي بارتفاع قدره من 7 إلى 8 درجات عن المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام.

وأوضحت أن درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية، ما يجعل الأجواء ليلية مائلة للبرودة لكنها ليست شديدة، وهو ما يتطلب أخذ الاحتياطات خاصة للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن.



ذروة الموجة الحارة غدًا

من المتوقع أن تشهد البلاد ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم غدٍ، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى 28 و29 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة في محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، ما بين 31 و32 درجة مئوية.

وتكون الأجواء حارة خلال ساعات النهار، مع شعور بالحرارة الشديدة خاصة في فترة الظهيرة، بينما تكون مائلة للحرارة في الصباح الباكر والمساء.

نشاط الرياح والأتربة العالقة

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق، والتي قد تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة، خصوصًا في الصحراء الغربية وشمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وكذلك شمال ووسط سيناء ومدن القناة.

كما قد تتسبب هذه الرياح في إثارة أتربة عالقة في الهواء، ما يستدعي توخي الحذر للمواطنين، خاصة ذوي الأمراض التنفسية والأطفال وكبار السن.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

وأكدت الدكتورة منار غانم أن موجة الطقس الحار ستستمر طوال الأسبوع الجاري وحتى بداية الأسبوع المقبل، مع توقعات بأن تشهد درجات الحرارة تراجعًا طفيفًا بعد غدٍ، لكنها ستظل أعلى من المعدلات الطبيعية، ما يجعل المواطنين بحاجة لمتابعة النشرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج، خصوصًا خلال ساعات الذروة النهارية.

نصائح المواطنين لمواجهة الطقس الحار

- وأوصت الهيئة بعدة إجراءات للتكيف مع الطقس الحار، منها:

- شرب كميات كافية من المياه لتعويض فقد السوائل.

- ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون لتجنب تأثير حرارة الشمس.

- تجنب التعرض المباشر للشمس خلال فترة الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

- الحذر أثناء القيادة على الطرق المكشوفة والصحراوية بسبب نشاط الرياح والأتربة العالقة.

- متابعة النشرات الجوية يوميًا لمواكبة أي تغييرات في حالة الطقس.

تشهد البلاد موجة طقس حار مستمرة، مع ذروة الحرارة غدًا الأحد، حيث تصل العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 28 و29 درجة مئوية، وتبلغ درجات الحرارة في الصعيد 31 و32 درجة.

ويظل الطقس مائل للحرارة نهارًا، مع أجواء ليلية باردة نسبيًا، ونشاط للرياح قد يثير الأتربة في بعض المناطق، بينما من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بعد ذروة الموجة خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على بعض المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 30 درجة، الصغرى 19 درجة

الإسكندرية: العظمى 28 درجة، الصغرى 16 درجة

مطروح: العظمى 25 درجة، الصغرى 16 درجة

سوهاج: العظمى 31 درجة، الصغرى 14 درجة

قنا: العظمى 32 درجة، الصغرى 14 درجة

أسوان: العظمى 32 درجة، الصغرى 15 درجة