تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، في القضية رقم 686 لسنة 2025جنايات التجمع الخامس، لجلسة 9 مايو للطلبات.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 18 فبراير 2022، من الأول وحتى السادس والثلاثين ومن الأربعين وحتى الثالث والأربعين ومن الخامس والأربعين وحتى السابع والتسعين والمتهم الواحد والعشرين بعد المائة، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ولبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.