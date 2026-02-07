قرار عاجل بشأن محاكمة 86 متهما في خلية الزيتون

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 5888 لسنة 2025، جنايات الزيتون، لجلسة 9 مايو للطلبات.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2002 وحتي 22 يوليو 2025، المتهمون انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جريمة إرهابية بأن جمعوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وبيانات ومعلومات للجماعة موضوع الاتهام بقصد استخدامها في جرائم عدائية.