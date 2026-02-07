القبض على عاملين تبادلا الضرب والاتهامات في مشاجرة بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفي مشاجرة بمحافظة سوهاج بسبب خلافات مالية بينهما تم التحفظ على الأسلحة البيضاء وتحرير محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين شخصان أحدهما يحمل سلاح أبيض بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين عاملين مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا، لخلافات مالية بينهما، وتعدى خلالها أحدهما بالضرب على الثاني باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته دون حدوث إصابات".

أمكن ضبط طرفي المشاجرة والآداة المستخدمة فى التعدي

وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.