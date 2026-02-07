قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
رياضة

ملوك المراوغات في الدوري الإنجليزي 2026.. محمد صلاح يسطع بـ قائمة الأفضل

منتصر الرفاعي

شهدت قائمة أفضل 10 لاعبين في المراوغة بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حضور النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول؛ ليؤكد مرة أخرى مكانته كأحد أخطر لاعبي مركز الجناح في العالم، وسط منافسة شرسة مع أبرز نجوم البريميرليج.

محمد صلاح يزين قائمة أفضل 10 مراوغين.. بالأرقام

وفقًا لتقرير شبكة “Sportsdunia”، سجل محمد صلاح في الموسم الحالي 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة، مع 11 مراوغة ناجحة بمعدل 1.5 مراوغة لكل 90 دقيقة؛ ليكون ضمن نخبة اللاعبين الذين يهددون دفاعات المنافسين على الأجنحة.

بينما تصدر البلجيكي جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) قائمة المراوغين بعد تحقيق 50 مراوغة ناجحة هذا الموسم، بمعدل مذهل 4.86 مراوغة لكل 90 دقيقة، متفوقًا على محمد قدوس (توتنهام) الذي سجل 51 مراوغة ناجحة بمعدل 3.2 مراوغة لكل 90 دقيقة.

وجاء يانكوبا مينته (برايتون) في المركز الثالث بـ 43 مراوغة ناجحة خلال 19 مباراة، بينما احتل إيليمان ندياي (إيفرتون) المركز الرابع بعد 33 مراوغة ناجحة.

أفضل 10 مراوغين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026 بالأرقام كالتالي:

جيريمي دوكو – مانشستر سيتي

أفضل مراوغ في الدوري الإنجليزي 2026

عدد المراوغات الناجحة: 50

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 4.86

محمد قدوس – توتنهام هوتسبير

أكثر اللاعبين جرأة في المواجهات الفردية

عدد المراوغات الناجحة: 51

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 3.20

يانكوبا مينته – برايتون

السرعة والإبداع في أعلى مستوى

عدد المراوغات الناجحة: 43

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 2.57

إيليمان ندياي – إيفرتون

كابوس المدافعين على الأطراف

عدد المراوغات الناجحة: 33

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 2.28

أنطوان سيمينيو – مانشستر سيتي

قوة بدنية مع مهارة مراوغة حاسمة

عدد المراوغات الناجحة: 30

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 1.63

محمد صلاح – ليفربول

مراوغ ذكي يجمع بين القوة والفعالية

عدد المراوغات الناجحة: 11

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 1.50

إيبيريتشي إيزي – أرسنال

صانع لعب بلمسة فنية عالية

عدد المراوغات الناجحة: 16

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 1.75

مورجان روجرز – أستون فيلا

صعود لافت وتأثير مباشر

عدد المراوغات الناجحة: 20

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 1.16

بوكايو ساكا – أرسنال

ثبات مستوى ومراوغة فعالة

عدد المراوغات الناجحة: 27

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 2.14

ماتيوس كونها – مانشستر يونايتد

لمسة برازيلية في أولد ترافورد

عدد المراوغات الناجحة: 26

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 1.94

محمد صلاح قائمه افضل مراوغي الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي ليفربول

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

عروض رمضان 2026| كرتونة التموين تبدأ من 150 جنيها وتشمل هذه الأصناف

عروض رمضان 2026| كرتونة الشهر الكريم تبدأ من 150 جنيها وتشمل هذه الأصناف

فيديو صادم.. ابنة تعتدي على والدتها المسنة والأمن يتدخل| تفاصيل

فيديو صادم.. ابنة تعتدي على والدتها المسنة والأمن يتدخل| تفاصيل

كهربا

كهربا يعود للدوري المصري.. فرصة أخيرة أم محطة عابرة؟

بالصور

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

