ملوك المراوغات في الدوري الإنجليزي 2026.. محمد صلاح يسطع بـ قائمة الأفضل

شهدت قائمة أفضل 10 لاعبين في المراوغة بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حضور النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول؛ ليؤكد مرة أخرى مكانته كأحد أخطر لاعبي مركز الجناح في العالم، وسط منافسة شرسة مع أبرز نجوم البريميرليج.

محمد صلاح يزين قائمة أفضل 10 مراوغين.. بالأرقام

وفقًا لتقرير شبكة “Sportsdunia”، سجل محمد صلاح في الموسم الحالي 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة، مع 11 مراوغة ناجحة بمعدل 1.5 مراوغة لكل 90 دقيقة؛ ليكون ضمن نخبة اللاعبين الذين يهددون دفاعات المنافسين على الأجنحة.

بينما تصدر البلجيكي جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) قائمة المراوغين بعد تحقيق 50 مراوغة ناجحة هذا الموسم، بمعدل مذهل 4.86 مراوغة لكل 90 دقيقة، متفوقًا على محمد قدوس (توتنهام) الذي سجل 51 مراوغة ناجحة بمعدل 3.2 مراوغة لكل 90 دقيقة.

وجاء يانكوبا مينته (برايتون) في المركز الثالث بـ 43 مراوغة ناجحة خلال 19 مباراة، بينما احتل إيليمان ندياي (إيفرتون) المركز الرابع بعد 33 مراوغة ناجحة.

أفضل 10 مراوغين في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026 بالأرقام كالتالي:

جيريمي دوكو – مانشستر سيتي

أفضل مراوغ في الدوري الإنجليزي 2026

عدد المراوغات الناجحة: 50

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 4.86

محمد قدوس – توتنهام هوتسبير

أكثر اللاعبين جرأة في المواجهات الفردية

عدد المراوغات الناجحة: 51

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 3.20

يانكوبا مينته – برايتون

السرعة والإبداع في أعلى مستوى

عدد المراوغات الناجحة: 43

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 2.57

إيليمان ندياي – إيفرتون

كابوس المدافعين على الأطراف

عدد المراوغات الناجحة: 33

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 2.28

أنطوان سيمينيو – مانشستر سيتي

قوة بدنية مع مهارة مراوغة حاسمة

عدد المراوغات الناجحة: 30

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 1.63

محمد صلاح – ليفربول

مراوغ ذكي يجمع بين القوة والفعالية

عدد المراوغات الناجحة: 11

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 1.50

إيبيريتشي إيزي – أرسنال

صانع لعب بلمسة فنية عالية

عدد المراوغات الناجحة: 16

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 1.75

مورجان روجرز – أستون فيلا

صعود لافت وتأثير مباشر

عدد المراوغات الناجحة: 20

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 1.16

بوكايو ساكا – أرسنال

ثبات مستوى ومراوغة فعالة

عدد المراوغات الناجحة: 27

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 2.14

ماتيوس كونها – مانشستر يونايتد

لمسة برازيلية في أولد ترافورد

عدد المراوغات الناجحة: 26

مراوغات ناجحة لكل 90 دقيقة: 1.94