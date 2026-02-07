دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي وسيمبا التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل اللاعب بيدرو بينتو هدف التقدم لبترو أتلتيكو في الدقيقة 13، ثم تعادل سيمبا عن طريق أنيست أوروا في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بترو أتلتيكو إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد سيمبا إلى نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة.

وتعرض لاعب من فريق سيمبا التنزاني للطرد في الشوط الأول.