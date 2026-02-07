هجوم روسي كبير على الطاقة الأوكرانية.. وبولندا تتخذ إجراءات احترازية

أفادت شركة تشغيل الكهرباء الأوكرانية، بأن هجوما كبيرا شنته روسيا على شبكة الطاقة الأوكرانية؛ تسبب بانقطاع الكهرباء عن جزء كبير من البلاد.



انقطاعات للتيار الكهربائي في أوكرانيا

وقالت شركة "أوكرينيرجو"، على "تليجرام"، إنّ "روسيا تشنّ هجوما جديدا واسع النطاق على مرافق شبكة الكهرباء الأوكرانية" مضيفة أنه "نظرا للأضرار؛ تم تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم المناطق".

واتهم مسؤولون أوكرانيون، موسكو، باستهداف البنية التحتية للطاقة “عمدا”؛ ما يتسبب في انقطاعات في التيار الكهربائي، ويترك آلاف الناس دون تدفئة، في درجات حرارة أدنى بكثير من الصفر.

وتواصل روسيا هجماتها على أوكرانيا، على الرغم من إجراء البلدين محادثات بوساطة أمريكية؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالى 4 سنوات.

إجراءات إحترازية في بولندا بعد الضربة

ومن جهتها، ذكرت السلطات البولندية، اليوم السبت، أنه تم تعليق العمل مؤقتا في مطاري لوبلين وجيشوف جنوبي شرق البلاد؛ كإجراء احترازي، بسبب الضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وتقع المدينتان بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وتمثل جيشوف المركز الرئيسي لحلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى كييف.

الطيران البولندي يجري عمليات في المجال الجوي

وقال الجيش البولندي، اليوم السبت، إن الطيران العسكري أجرى عمليات في المجال الجوي للبلاد؛ بسبب الضربات الروسية على أوكرانيا، مضيفا أن العمليات انتهت ولم يحدث أي اختراق للمجال الجوي.

وذكرت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية على موقع “إكس”، أن الإجراءات كانت "ذات طبيعة وقائية وتهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي، لا سيما في الأماكن المجاورة للمناطق المهددة".

وعقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المفاوضات برعاية أمريكية في أبو ظبي منذ يناير.