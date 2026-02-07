قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري

نشأت الديهي
نشأت الديهي
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لا حديث في مصر خلال الأيام الماضية سوى عن التغيير أو التعديل الوزاري، وما إذا كان الدكتور مصطفى مدبولي مستمر كرئيس للحكومة وأنه يقوم بالتشكيل الوزاري الجديد أو أنه سيكون هناك رئيسًا جديدًا للوزراء.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، "لا كلام في مصر سوى عن التغيير الوزري  وأن الدكتور مدبولي سيكمل وأنه قابل فلان وأنه سيشكل الوزارة الجديدة".

وتابع " الكل يتكلم ويفتي هذا الأمر عندما يتم اتخاذ قرار سوف يُعلن وعندما يقابل الرئيس الدكتور مصطفى سيعلن أنه كلفه بتشكيل الحكومة وإن اختار حد تاني الرئاسة ستقول ولكن الثابت أن فيه تغيير ولكن محدش يفتي مين اللي مكمل ومين اللي هيمشي".

واستطرد "مينفعش أقول فيه تغيير كبير أو صغير وأخلاقيات المهنة تقول لا توجد أخبار تسريبات وهذه الكلمة ليس لها محل من الإعراب في رئاسة الجمهورية وإدارة شؤون الجمهورية، وكل ما يقال اجتهادات من البعض ولكن المعلومات تأخذها من المصدر الرسمي وأنا لو اتكلمت سوف اتكلم بما لدى من معلومات".

وفي سياق منفصل علق على جنازة سيف الدين القذافي، بقوله إنها الجنازة الأكبر في تاريخ الدولة الليبية، مستعرضًا تصريحات شقيق سيف الدين القذافي عندما قال إن شقيقه نجح في الانتخابات وهو شهيد.

وتابع الديهي "مصرع سيف القذافي يدل على أن ليبيا مقبلة على مرحلة دموية وأتمنى أن أكون مخطئًا والوضع في ليبيا غير مبشر، لأن خروج هذه الجحافل في الجنازة دليل أنها كانت تعده وتجهزه ليكون المنقذ للدولة الليبية في حال قيام انتخابات ليبية".

نشأت الديهي التعديل الوزاري التشكيل الوزاري الجديد

