نشأت الديهي : خبر مقتل سيف القذافي مؤسف ويؤجج الأوضاع في ليبيا

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الأنباء المتداولة بشأن مقتل سيف الإسلام القذافي داخل حديقة منزله في ليبيا، مشيرًا إلى أن الواقعة تعد خبرًا مؤسفًا ومقلقًا، وقد تسهم في تأجيج الأوضاع الأمنية وفتح الباب أمام موجة جديدة من عدم الاستقرار في ليبيا.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن المعلومات المتداولة تشير إلى تورط أربعة أشخاص في الحادث، مؤكدًا أن مثل هذه التطورات تنذر بتداعيات خطيرة على المشهد الليبي.



وأضاف أن سيف الإسلام القذافي كان من أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكانت تقديرات الموقف تشير إلى فرص قوية لفوزه، خاصة في ظل حالة الغضب الشعبي من الوجوه السياسية الجديدة التي تسلمت مقاليد الحكم خلال السنوات الماضية.



وأوضح أن التخلص من شخصية بهذا الثقل السياسي قد يدفع ليبيا نحو "حمامات دم"، محذرًا من أن البلاد كانت تعيش حالة من الهدوء النسبي، مع آمال متزايدة باستقرار الدولة، قبل أن تعود الأوضاع إلى مربع التأزم من جديد.



واختتم تصريحاته بتقديم العزاء إلى الشعب الليبي وأسر الضحايا، وإلى أسرة القذافي، معربًا عن انزعاجه الشديد من الخبر، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل انتكاسة خطيرة للمسار السياسي والاستقرار في ليبيا.