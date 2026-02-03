قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويتز: باكستان تقترب من فتح قنصلية في بنغازي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن باكستان تجري محادثات متقدمة لافتتاح قنصلية لها في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، في تحرك دبلوماسي قد يشكل دعما سياسيا للسلطات في الشرق، في ظل الانقسام القائم بين شرق البلاد وغربها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق المشهد الليبي المعقد الذي تشكل عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، بدعم من حلف شمال الأطلسي، وما أعقبه من انقسام سياسي وأمني منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2014. 

وتدير الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس شؤون غرب ليبيا، بينما تفرض قوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، سيطرتها على شرق البلاد وجنوبها، بما في ذلك معظم حقول النفط الرئيسية.

وبافتتاح القنصلية المرتقبة، تنضم إسلام آباد إلى مجموعة محدودة من الدول التي تمتلك تمثيلا دبلوماسيًا في بنغازي، في مؤشر على تنامي الاهتمام الدولي بالمنطقة الشرقية.

ووفقا للمصادر، ناقش المشير خليفة حفتر هذه الخطوة خلال زيارة يجريها حاليا إلى باكستان، حيث التقى قائد الجيش الباكستاني يوم الاثنين، وبحث معه سبل “التعاون المهني” بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن الجيش الباكستاني.

كما أفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن حفتر من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة ذاتها.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أو وزارة الخارجية الباكستانية بشأن هذه التطورات.

باكستان مدينة بنغازي ليبيا الأمم المتحدة طرابلس المشير خليفة حفتر الجيش الباكستاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مجلس النواب

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

حملات مكثفة لضبط الشارع بالشروق وغلق وتشميع المحلات غير المرخصة .. صور

إيلاب تحصل على علامة الجودة " بكل فخر صنع في مصر"

إيلاب تحصل على علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر"

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد