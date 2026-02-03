رويتز: باكستان تقترب من فتح قنصلية في بنغازي

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن باكستان تجري محادثات متقدمة لافتتاح قنصلية لها في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، في تحرك دبلوماسي قد يشكل دعما سياسيا للسلطات في الشرق، في ظل الانقسام القائم بين شرق البلاد وغربها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق المشهد الليبي المعقد الذي تشكل عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، بدعم من حلف شمال الأطلسي، وما أعقبه من انقسام سياسي وأمني منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2014.

وتدير الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس شؤون غرب ليبيا، بينما تفرض قوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، سيطرتها على شرق البلاد وجنوبها، بما في ذلك معظم حقول النفط الرئيسية.

وبافتتاح القنصلية المرتقبة، تنضم إسلام آباد إلى مجموعة محدودة من الدول التي تمتلك تمثيلا دبلوماسيًا في بنغازي، في مؤشر على تنامي الاهتمام الدولي بالمنطقة الشرقية.

ووفقا للمصادر، ناقش المشير خليفة حفتر هذه الخطوة خلال زيارة يجريها حاليا إلى باكستان، حيث التقى قائد الجيش الباكستاني يوم الاثنين، وبحث معه سبل “التعاون المهني” بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن الجيش الباكستاني.

كما أفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن حفتر من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة ذاتها.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أو وزارة الخارجية الباكستانية بشأن هذه التطورات.